Calciomercato | Celle Varazze, per la difesa si guarda a Scarrone. Depositata la documentazione per l'iscrizione in Serie D

I primi colpi estivi del Celle Varazze sono già andati a segno, ma un'ulteriore accelerata è prevista nelle prossime ore.

Un rinforzo di qualità potrebbe infatti presto raggiungere l'Olmo – Ferro, grazie al lavoro portato avanti dalla squadra mercato biancoblu.

L'obiettivo per garantire esperienza e fisicità all'interno del pacchetto difensivo si è posato infatti su Tommaso Scarrone, tanto che già nei prossimi giorni non sono da escludere possibili novità sull'approdo al Celle Varazze del centrale classe 1990 (nell'ultima stagione alla Cairese).

Sul tema iscrizione il club del presidente Mansueto ha comunicato di aver depositato tutta la documentazione richiesta dalla Lega Nazionale Dilettanti per partecipare al prossimo campionato di Serie D. Si attende solo il via libera, poi la nuova stagione potrà ufficialmente iniziare.