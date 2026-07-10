Calciomercato | Carcarese, si accelera per Santiago Szerdi

Della famosa "ciliegina sulla torta" destinata ad aumentare ulteriormente il tasso tecnico del centrocampo della Carcarese si parla ormai da diversi giorni.

La stessa dirigenza biancorossa, nel corso della conferenza stampa di mercoledì pomeriggio, aveva confermato la volontà di regalare un ulteriore rinforzo in mediana a mister Valmati.

Da quel momento è partita la caccia al cosiddetto "mister X", ma nelle ultime ore l'identikit del prescelto sembra essersi delineato con sempre maggiore chiarezza.

Il nome in cima alla lista è quello di Santiago Szerdi, centrocampista argentino classe 1993 con un lungo curriculum in Liguria, dove ha vestito le maglie di Loanesi, Finale, Pietra Ligure, Imperia e, più recentemente, Celle Varazze.

Il suo eventuale arrivo innalzerebbe ulteriormente il livello della mediana biancorossa, che si candiderebbe a essere una delle più attrezzate e competitive dell'intero campionato di Eccellenza.

La trattativa appare ben impostata e, salvo sorprese, potrebbero esserci sviluppi concreti già all'inizio della prossima settimana.