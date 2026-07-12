Calcio | Settimana decisiva: il presidente Ivaldi tra Voltrese, Savona-Legino e l'ipotesi ripescaggio dell'Albingaunia

Le iscrizioni ai prossimi campionati di Eccellenza e Promozione continuano a rappresentare il tema centrale dell'estate del calcio dilettantistico ligure. Un quadro definitivo emergerà soltanto mercoledì, quando si chiuderanno ufficialmente i termini per presentare la documentazione necessaria.

Le attenzioni del Comitato Regionale Ligure sono concentrate soprattutto su quattro situazioni: la fusione tra Savona e Legino e le difficoltà emerse in casa Voltrese, Taggia, e Lavagna 2.0. Eventuali rinunce potrebbero modificare gli organici dei campionati e aprire la strada a nuovi ripescaggi, tra cui quello dell'Albingaunia.

Un momento particolarmente delicato di ogni stagione, come conferma il presidente del Comitato Regionale Ligure, Giulio Ivaldi.



Presidente, il caso che mediaticamente negli ultimi giorni ha suscitato maggiore attenzione è quello della Voltrese.

«Non voglio pensare che una società di Eccellenza con un impianto proprio come la Voltrese possa non iscriversi. Parliamo di un club con una storia e portabandiera di un quartiere importante di Genova. Il campo necessita di alcuni interventi, ma resta comunque una struttura in grado di garantire entrate. Mi auguro che prevalga il senso di responsabilità, anche per il ruolo sociale e sportivo che ogni società calcistica svolge sul territorio».



Da venerdì, ad Albenga, si è tornato a parlare con insistenza di un possibile ripescaggio dell'Albingaunia, mentre i rumors parlano addirittura di un possibile bando per completare gli organici.

«Spero proprio di non dover arrivare a un bando perché significherebbe registrare ulteriori società in difficoltà. Proprio nelle scorse ore ho ricevuto la graduatoria definitiva dei ripescaggi, composta da otto club. L'Albingaunia occupa il sesto posto, ma considerando che Casarza e Ventimiglia sono già state promosse, la società albenganese scalerebbe di due posizioni. Se tutte e tre le situazioni di cui si sta parlando in questi giorni dovessero concludersi negativamente, oltre al via libera per fusione tra Savona e Legino, potrebbe concretizzarsi il ripescaggio. Da presidente del Comitato non posso che auspicare il maggior numero di iscrizioni possibili. Vedremo quale sarà il quadro definitivo a metà settimana».



Ieri, intanto, proprio i due sodalizi savonesi hanno presentato ufficialmente il progetto nato dalla fusione tra le due società.

«La documentazione ci è stata recapitata venerdì e sarà esaminata a breve. Il Legino e il presidente Carella hanno svolto un lavoro di altissimo livello in questi anni. L'auspicio è che questa nuova realtà possa consolidarsi e crescere nel tempo, mantenendo stabilità e continuità».