Calciomercato | Conferma all'Imperia per Lorenzo Insolito

Una nuova stagione in Serie D aspetta Lorenzo Insolito.

Il centrocampista ex Pietra Ligure ha infatti rinnovato con l'Imperia anche per la stagione 2026-27.

A comunicarlo è stata la stessa società di Piazza d'Armi nel corso della mattinata:

""Din don..." per l'Imperia Calcio arriva un'importante conferma: Lorenzo Insolito farà ancora parte della rosa dei centrocampisti nerazzurri.

Il giovane classe 2006, nel suo primo anno ad Imperia, ha messo a referto 29 presenze segnando 3 reti, ma una di queste è rimasta indelebile nella memoria dei tifosi, perchè è stata la rete del successo nel derby d'andata giocato a Sanremo.

Per Lorenzo, la possibilità di continuare a dimostrare tutto il suo valore con la nostra maglia anche nel prossimo campionato".