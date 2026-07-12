Calciomercato | Altro colpo per il ds Graziano, il Giusvalla tessera Suel Leskaj

La nota gialloazzurra:
Il Giusvalla non ha alcuna intenzione di fermarsi.
La società continua a muoversi con grandissimo dinamismo per puntellare la rosa in vista della prossima stagione e mette a segno un altro innesto di assoluto valore.
Il Direttore Sportivo Graziano, vero e proprio motore di questa sessione di trattative, ha chiuso positivamente l'accordo per l'arrivo di Leskaj Suel.
Un'operazione lampo che testimonia la volontà del club di recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato. Suel va ad arricchire lo scacchiere a disposizione del mister, portando in dote qualità, freschezza e la giusta dose di determinazione necessaria per affrontare le sfide che attendono la squadra.
La dirigenza del Giusvalla dimostra così, ancora una volta, di avere le idee chiarissime: l'obiettivo è costruire un gruppo competitivo, solido e capace di far divertire. Con l'innesto di Leskaj Suel, il DS Graziano regala una nuova importante pedina alla causa, ma la sensazione è che i radar del Giusvalla restino accesi, pronti a cogliere le prossime opportunità che il mercato offrirà.