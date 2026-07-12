Calciomercato | Altro colpo per il ds Graziano, il Giusvalla tessera Suel Leskaj

La nota gialloazzurra:

Il Giusvalla non ha alcuna intenzione di fermarsi.

La società continua a muoversi con grandissimo dinamismo per puntellare la rosa in vista della prossima stagione e mette a segno un altro innesto di assoluto valore.

​Il Direttore Sportivo Graziano, vero e proprio motore di questa sessione di trattative, ha chiuso positivamente l'accordo per l'arrivo di Leskaj Suel.

​Un'operazione lampo che testimonia la volontà del club di recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato. Suel va ad arricchire lo scacchiere a disposizione del mister, portando in dote qualità, freschezza e la giusta dose di determinazione necessaria per affrontare le sfide che attendono la squadra.

​La dirigenza del Giusvalla dimostra così, ancora una volta, di avere le idee chiarissime: l'obiettivo è costruire un gruppo competitivo, solido e capace di far divertire. Con l'innesto di Leskaj Suel, il DS Graziano regala una nuova importante pedina alla causa, ma la sensazione è che i radar del Giusvalla restino accesi, pronti a cogliere le prossime opportunità che il mercato offrirà.