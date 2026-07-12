Calcio. Fusione Savona - Legino. Il Delegato Coni Roberto Pizzorno: "I più sinceri auguri di buon lavoro, un abbraccio a Piero Carella"

Il Delegato CONI Savona, Roberto Pizzorno, appresa la notizia della ratifica della fusione tra Savona FBC e ASD Legino, avvenuta questa mattina presso il Salone degli Anziani della Torre del Brandale, esprime le proprie congratulazioni per la nascita del nuovo progetto sportivo, nato con l'obiettivo di rilanciare il calcio cittadino.

«Alla nuova dirigenza rivolgo i più sinceri auguri di buon lavoro e di importanti successi sportivi. Un caloroso abbraccio va inoltre a Piero Carella, anima e storico punto di riferimento del Legino Calcio, che assume oggi il prestigioso ruolo di presidente onorario del Savona. La sua esperienza e la sua passione rappresentano un patrimonio prezioso per questa nuova realtà.»

Il CONI Savona, da sempre vicino alle associazioni e società sportive del territorio, guarda con favore a un progetto che unisce competenze, tradizione e prospettive di crescita. «Se è vero che l'unione fa la forza – prosegue Pizzorno – auspico che il nuovo Savona FBC possa raggiungere gli obiettivi prefissati, restituendo entusiasmo ai tifosi e all'intero movimento calcistico savonese.»

Il Delegato ricorda infine che il CONI Point Savona continuerà a essere un punto di riferimento per il Savona FBC e per tutte le società sportive del territorio. Oltre a seguire i progetti nazionali, tra cui i Centri CONI – iniziativa alla quale Savona e Legino hanno partecipato attivamente nella stagione appena conclusa – e gli Educamp, il CONI Point offre assistenza in materia di impiantistica sportiva, esprimendo i pareri tecnici sugli interventi nelle strutture sportive e fornendo supporto nell'accesso agli strumenti del credito sportivo.

«La porta del CONI Point Savona è sempre aperta al Savona FBC e a tutte le associazioni sportive che abbiano necessità di assistenza, consulenza e collaborazione, nella convinzione che lo sviluppo dello sport passi anche attraverso un costante lavoro di squadra tra istituzioni e società.»