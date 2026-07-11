Calciomercato | Millesimo, torna in giallorosso Tommaso Piacenza

La nota del club valbormidese:

Arriva in giallorosso Tommaso Piacenza, attaccante classe 2007.

Tommaso, Millesimese DOC, ha iniziato a giocare a calcio proprio nel nostro settore giovanile, poi ha continuato il suo percorso tra Vado e Savona prima delle quattro grandi stagioni nel settore giovanile del Genoa.

Nella scorsa stagione, invece, ha esordito nel calcio dei grandi, in Serie D con la Cairese.

Il commento della società: “Siamo davvero orgogliosi di avere con noi un ragazzo del nostro paese, uno dei 2007 con più grande prospettiva nel panorama savonese. Gli auguriamo un grande in bocca al lupo per la prossima stagione con noi. Bentornato a Casa.”