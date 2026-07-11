Calcio | Vado. Hamlili a un passo, l'Under 16 sarà allenata da Luca Cugnasco

Il Vado è pronto ad aggiungere esperienza e qualità alla propria linea mediana. Tra i profili più vicini al club rossoblù, infatti, c'è quello di Zaccaria Hamlili, centrocampista classe 1991. L'operazione è stata definita e già nelle prossime ore potrebbe essere annunciata dalla società rossoblu

Cresciuto nel settore giovanile del Brescia, Hamlili ha costruito la propria carriera soprattutto tra Serie C e Serie D, accumulando un bagaglio importante di presenze con le maglie di Virtus Entella, Cuneo, Forlì, Ancona, Pistoiese, Bari, Gubbio, Monopoli e Livorno. Mediano naturale il giocatore porterebbe in dote la grande esperienza nel mondo professionistico.

Sul fronte del settore giovanile, intanto, il Vado continua a prepararsi alla prima storica stagione tra i professionisti. Con il passaggio in Serie C, anche le formazioni giovanili prenderanno parte ai campionati nazionali di categoria, confrontandosi con i vivai delle altre società professionistiche.

Tra le squadre che si apprestano a vivere questa nuova esperienza c'è l'Under 16, affidata a Luca Cugnasco, che guiderà il gruppo nel corso della stagione 2026/2027. La direzione tecnica sarà invece curata da Fabrizio Grossi e Luca Tarabotto, al vertice del vivaio rossoblu.