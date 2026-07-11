Calciomercato | Nolese, ci sono Malinverni e Trozzola per la porta biancorossa

Il comunicato:

Dopo la partenza di Stefano Barelli, che per motivi di studio proseguirà il proprio percorso fuori regione, la società biancorossa risponde con decisione assicurandosi due portieri di assoluto valore, in grado di garantire affidabilità, esperienza e una sana concorrenza tra i pali.

Il primo volto nuovo è Giorgio Malinverni, classe 2004, proveniente dal Plodio, dove nell'ultima stagione ha disputato il campionato in prestito dalle Albissole. Considerato uno dei giovani portieri più interessanti del panorama savonese, Malinverni abbina grandi doti atletiche a ottimi riflessi, sicurezza nelle uscite e personalità. Tra i pali trasmette tranquillità al reparto, mentre con i piedi è in grado di partecipare efficacemente alla costruzione del gioco, qualità sempre più richiesta nel calcio moderno. Un innesto di spessore destinato ad alzare ulteriormente il livello della rosa.

Ad affiancarlo ci sarà Luca Trozzola, portiere classe 2003 proveniente dallo Speranza. Per lui è il primo approdo in maglia biancorossa, ma il cognome richiama una pagina importante della storia della Nolese: il padre Ernesto, infatti, ha difeso la porta della società in passato. Luca arriva con entusiasmo, voglia di mettersi in gioco e il desiderio di scrivere una nuova pagina di questa storia, seguendo le orme di famiglia.

Con le conferme di Acojocaritei e di Grillo, quest'ultimo preziosa risorsa a disposizione dello staff tecnico nel ruolo di jolly, il reparto portieri può dirsi completo, profondo e altamente competitivo. La Nolese si presenta così ai nastri di partenza della stagione 2026/27 con un pacchetto di estremi difensori in grado di offrire ampie garanzie.