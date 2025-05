Atletica. Savona applaude il record di Ronal Longa nei 100 metri

Sono stati 100 metri di altissimo livello al Meeting internazionale Città di Savona numero quattordici. Già il cronometro non aveva lasciato adito a dubbi: il colombiano Ronal Longa si è espresso in un fragoroso 9.96 (+1.7), lambendo il primato del meeting che Marcell Jacobs realizzò con 9.95 nel 2021 (all’epoca record italiano) sulla strada dell’oro di Tokyo. Il tempo ha assunto una dimensione ancora più ampia con un ulteriore e ancor più prestigioso limite ufficializzato da World Athletics: con la conferma dell’annullamento (in seguito a una positività all’antidoping) del 9.89 corso da Issamade Asinga (Suriname), Longa è andato a pareggiare il 9.96 del primato assoluto del Sudamerica detenuto dal brasiliano Felipe Bardi dal 2023. Non solo: il crono vale a Longa anche il record sudamericano Under 23. Tutto questo in una finale di 100 metri che ha consegnato agli archivi anche la seconda piazza in 10.16 di Lorenzo Patta (secondo tempo in carriera e migliore prestazione italiana dell’anno). Istantanee di un pomeriggio di grande spettacolo vissuto all’insegna dei record, a partire dal primato italiano Under 20 di salto triplo conquistato da Erika Saraceni, seconda alla Fontanassa dietro all’olimpionica Thea LaFond e prima junior azzurra nella storia a superare (con 14,01m) quota 14 metri. Due i primati della manifestazione caduti: nei 400m ostacoli, con la firma dell’azzurro vicecampione d’Europa Alessandro Sibilio autore di un eccellente 48.44 e nei 1500m, con lo spagnolo Ignacio Fontes che ha migliorato se stesso correndo in 3:35.85. Le folate di un Eolo troppo generoso hanno poi impedito il conseguimento di altri due record del meeting: sui 110m ostacoli il gran duello spalla a spalla tra l’oro europeo Lorenzo Simonelli e l’olimpionico 2016 Omar McLeod ha visto entrambi scendere sotto il 13.30 di Andrew Pozzi (13.24 a 13.25 per Simonelli con vento +2.6 mt/s); Alaysha Johnson sui 100m ostacoli ha timbrato un 12.61 (+3.4 mt/s) nettamente al di sotto del record del meeting di Reetta Hurske (12.80). La manifestazione, come di consueto, ha ottenuto un eccellente punteggio nel ranking mondiale (82550 punti) e al momento si trova in terza posizione nelle graduatorie stagionali europee dei meeting.