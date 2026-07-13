Calciomercato | Vado. Mister Pastorino è pronto a ritrovare Giorgio Lionetti, Sala completerà il reparto portieri

Il Vado prosegue le valutazioni sul mercato in vista della nuova stagione. Tra i profili seguiti dalla società rossoblù ci sarebbero il centrocampista Giorgio Lionetti e il portiere Andrea Sala.

Lionetti, classe 1998, è reduce dall'esperienza al Bra e in passato ha vestito anche le maglie di Ligorna, Lavagnese, RG Ticino e Potenza. Un suo eventuale arrivo a Vado lo riporterebbe a lavorare con Matteo Pastorino, tecnico con cui aveva già condiviso l'esperienza al Ligorna nella stagione 2024/2025.

Per la porta, invece, resta d'attualità il nome di Andrea Sala. Nato nel 1993, l'estremo difensore è rientrato alla Pro Patria nel febbraio scorso dopo una carriera sviluppata prevalentemente tra i professionisti con le maglie, tra le altre, di Ternana, Reggina, Rimini, Catanzaro e Crotone.

Sviluppi ulteriori sono attesi nelle prossime ore, così come per il centrocampista Hamlili, ex di Bari e Livorno.