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Calcio | 13 luglio 2026, 16:20

Calciomercato | Celle Varazze, presentati anche Armini, Pinella e Calcagno, vicino anche l'annuncio di Scarrone

Andrea Calcagno

Andrea Calcagno

Dopo l'annuncio del portiere Filippo Atzori, il Celle Varazze non si ferma e annuncia ulteriori tre ingaggi: Yuri Armini, Richard Daniel Pinella Obando e Andrea Calcagno.

Armini, è un attaccante classe 2005 proveniente dal Real Monterotondo Scalo e può ricoprire più ruoli sul fronte offensivo.

Nuovo innesto anche sulla fascia con Richard Daniel Pinella Obando, terzino classe 2007 proveniente dalla Nuova Tor Tre Teste. 

In difesa è invece ufficiale l'arrivo di Andrea Calcagno: giocatore classe 2005 andrà a rinforzare il reparto arretrato, ritrovando mister Corradi dopo le comuni esperienze con Arenzano e Campomorone Sant'Olcese. 

A stretto giro di posta, come anticipato la scorsa settimana, è atteso l'annuncio di Tommaso Scarrone. Il centrale ex Cairese, Finale e Albenga è sempre più vicino all'approdo all'Olmo Ferro.

Redazione

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