Calciomercato | Carcarese. Saettone amplia il parco portiere: "Con noi e il preparatore Marini potrà ulteriormente migliorarsi"

Novità per il reparto portieri dell'ASD Carcarese che, dopo l'annuncio dell'ingaggio del numero uno Elia Cirillo, dà il benvenuto anche a Marcello Saettone, classe 2008 proveniente dal Vado.

“Ho scelto di venire alla Carcarese perché è una società con grandi ambizioni e un progetto solido dedicato alla crescita dei giovani. Credo sia l'ambiente ideale per il mio percorso e per il mio sviluppo professionale – dichiara Saettone - Questa è la mia prima vera stagione tra i grandi dopo 11 anni passati nel settore giovanile del Vado, società che mi ha formato e cresciuto e dove ho mosso i miei primi passi nel calcio dilettantistico con l’aggregazione alla prima squadra. Quel confronto quotidiano con compagni più esperti è stato il vero motore della mia crescita, aiutandomi a limare i miei difetti e a costruire la consapevolezza necessaria per affrontare questo nuovo capitolo con la Carcarese. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura e di mettere tutta la mia determinazione a disposizione del mister e dei miei nuovi compagni per raggiungere insieme grandi traguardi”.

Commenta il vicepresidente e direttore sportivo Edoardo Gandolfo: "Saettone è un giovane portiere che questa stagione ha già fatto parte della rosa della prima squadra del Vado. È un ragazzo che ha voglia di migliorarsi e ha accettato la nostra proposta con grandissimo entusiasmo, siamo sicuri che con il preparatore Federico Marini potrà ancora migliorare e crescere insieme a noi".