Calcio, Tornei Estivi. In archivio la prima settimana allo Spoturnito du Balun: da mercoledì al via la fase finale

Si è conclusa la prima settimana dello Spoturnito du Balun, il torneo di calcio che sta animando le serate estive di Spotorno con 16 squadre impegnate nella fase a gironi.
Nel girone A è arrivato il primo verdetto: MP Le Vele Restaurant ha conquistato il primo posto grazie alla vittoria nello scontro diretto dell'ultima giornata contro Soraya Beach, chiudendo davanti proprio ai rivali. Terza posizione per Portioli & Sorriso, mentre Hotel Melograno termina il raggruppamento all'ultimo posto.
Ancora tutto aperto negli altri gironi. Nel gruppo B, RSA Squadra Genew/Ristorante Green, a punteggio pieno, avrà bisogno di un solo punto nell'ultima gara per blindare il primato. Alle sue spalle inseguono Bagni Cerutti e Bottega del Pedro X Passu du Ventu, mentre chiude La Marinara & Bar Fabio.
Situazione simile nel girone C, dove Bar Il Bucaniere potrà assicurarsi il primo posto con un pareggio contro Suso Car. Nell'altra sfida decisiva Sosa Team affronterà Pit Stop & BRS Acconciatori, ancora a secco di punti.
Nel girone D guidano la classifica Krapfen e Portovado con quattro punti, ma Bar La Palma, a quota tre, resta pienamente in corsa per la qualificazione. Già eliminato invece Studio Patitucci-Tabacchi Velizzone.
Martedì si concluderà la fase a gironi, mentre da mercoledì scatteranno gli ottavi di finale, che si completeranno entro venerdì, dando il via alla fase a eliminazione diretta del torneo.