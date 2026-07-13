Calcio | Finale, Emanuele Cola sarà il vice di mister Alessi

Dopo le due stagioni sportive vissute con i colori del Savona, mister Emanuele Cola riparte dal Finale.

Il tecnico ricoprirà il ruolo di vice di mister Diego Alessi.

L'ufficialità è arrivata pochi minuti fa

"La Società F.B.C. Finale è felice di poter annunciare che Emanuele Cola sarà il nuovo Vice Allenatore della Prima Squadra.

Tecnico che non ha bisogno di presentazioni, “Lele” ha dato una mano preziosa alla squadra e allo staff negli scorsi mesi, ma ora entra ufficialmente a far parte del gruppo di lavoro di mister Alessi per la stagione 26/27.

Benvenuto e buon lavoro Emanuele!"