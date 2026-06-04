Calcio | Cisano. Alessandro Sportelli è il nuovo direttore sportivo: "Idee chiare, ripartiamo da una buona base"

La prima notizia sul nuovo assetto tecnico del Cisano è arrivata nella serata di ieri.

Stamattina è infatti arrivata l'ufficialità dell'ingaggio di Alessandro Sportelli, pronto ad assumere le redini della direzione sportiva biancoblu.

«Il cambio di ruolo è nato quasi per scherzo – ha dichiarato lo stesso Sportelli – nell'ultimo anno, in cui sono rimasto lontano dai campi, mi sono goduto le serate a casa, ma la domenica avvertivo sempre un po' di nostalgia. Quando si è presentata questa opportunità, ho deciso di rimettermi in gioco accettando di cambiare veste. Una scelta che mi consente anche di avere un impegno meno gravoso rispetto a quello richiesto dal ruolo di allenatore.

Le difficoltà che incontrerò saranno quelle che affrontano tutti i direttori sportivi in queste categorie. Per me, però, non si tratta di un ruolo completamente nuovo: nei miei dieci anni di esperienza in panchina ho sempre partecipato attivamente alla costruzione delle squadre, svolgendo di fatto anche funzioni da direttore sportivo.

La possibilità di farlo a Cisano è stata determinante. Si tratta di una società che ho contribuito a far rinascere dopo quasi vent'anni di assenza dai campionati liguri. Qui posso ritrovare persone con cui ho già lavorato in passato e, soprattutto, quell'ambiente sereno che considero fondamentale. Una serenità che ho percepito chiaramente anche nei colloqui avuti con il neo presidente Comparato e che mi ha convinto ad accettare l'incarico.

La squadra parte da una buona base. Abbiamo appena avviato i primi colloqui ed è ancora presto per delineare con precisione quello che sarà il nuovo Cisano, ma posso dire di avere le idee molto chiare, in piena sintonia con lo staff tecnico.

Naturalmente mi mancherà Giuseppe Pellegrino. Ci lega una lunghissima amicizia e oltre dieci anni di lavoro fianco a fianco. Oggi non è interessato a ricoprire ruoli dirigenziali e sta vivendo con serenità il suo rapporto con il calcio, ma mi auguro che in futuro possa esserci l'occasione di tornare a collaborare insieme».