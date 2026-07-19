Calcio | Savona e Vado ricordano Italo Ghizzardi

Il messaggio del Savona:

Il Savona FBC si stringe attorno al dolore della famiglia Ghizzardi per la scomparsa del caro Italo, storico e indimenticato portiere che ha difeso con orgoglio e passione i colori del nostro club.

Professionista esemplare e uomo di grande spessore, Italo ha lasciato un segno indelebile nella storia biancoblu e nei cuori di tutti i tifosi che hanno avuto il privilegio di vederlo volare tra i pali dello stadio Valerio Bacigalupo.

A tutta la sua famiglia e ai suoi cari vanno le più sincere e sentite condoglianze da parte della società, dello staff tecnico, dei calciatori e di tutto il popolo striscione.

Riposa in pace, Italo. Il tuo ricordo resterà per sempre custode della nostra porta.





Il messaggio del Vado:

La società Vado F.C. 1913 esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Italo Ghizzardi, amato papà di Manuel Ghizzardi, nostro storico preparatore dei portieri.

In questo momento di grande dolore, tutta la società si stringe con affetto attorno a Manuel e alla sua famiglia, porgendo le più sincere e sentite condoglianze