Calcio | Assegnato il marchio US Albenga, a spuntarla è l'imprenditore agricolo Francesco Calabrese per 183000 euro

15:41

IL MARCHIO US ALBENGA E' DI FRANCO CALABRESE A 183.000 euro



15:40

ormai è testa a testa tra Alberto Tomatis e Franco Calabrese



15:30

offerte altissime in questa fase



15:29

Calabrese prova a forzare la mano con rilanci più pesanti



15:24

Si è alzata ulteriormente l'offerta, Tomatis e Calabrese colpo su colpo





15:14

è in corso anche un sottile gioco psicologico, tra la portata dei vari rilanci e l'utilizzo dei sessanta secondi utili



15:12

In questo momento sono Tomatis e Calabrese a rilanciare con maggior insistenza. Fermi Conoscenti e l'Albingaunia



15:08

Subito schermaglie tra i vari offerenti. Ribattono Calabrese, Conoscenti e Albingaunia. Ancora fermo Tomatis



15:03

L'asta prenderà ufficialmente il via alle 15:07



15:02

Sono gli ultimi istanti d'attesa, sono state illustrate le procedure per proporre gli eventuali rilanci



15:00

I vari offerenti avranno 60 secondi per rilanciare



14:55

il curatore Marchese sta provvedendo a esaminare le varie offerte, affinchè tutto sia in regola



14:46

Ricapitoliamo gli offerenti: l'Albingaunia, Alberto Tomatis, la cordata Conoscenti e l'imprenditore Francesco Calabrese



14:43

un piccolo intoppo tecnico, l'asta tarderà di qualche minuto



14:42

Il curatore Alberto Marchese sta aprendo le buste con le varie offerte



14:40

Sta per iniziare l'asta, i quattro offerenti sono seduti al proprio posto.



Ore 14:30

PRESENTI QUATTRO OFFERTE, Alberto Tomatis, fratello di Andrea Tomatis, é gia all'interno. La novità é l'imprenditore ingauno Francesco Calabrese



Ore 14:26

Presenti anche i rappresentanti della cordata Conoscenti, accompagnato da Brian Biave



Ore 14:23

È arrivato l'avvocato Castiglia, in rappresentanza dell'Albingaunia



Ore 14:00

E' tutto pronto al Tribunale di Savona.

Tra pochi minuti al piano terra si terrà infatti l'asta per l'assegnazione del marchio dell'US Albenga.

Il curatore fallimentare, Alberto Marchese, aprirà le buste con le offerte precisamente alle 14:30. Da lì partirà l'asta effettiva, con rilanci minimi di 100 euro.

Secondo le indiscrezioni dovrebbero essere tre le offerte sul piatto, salvo sorprese dell'ultimo minuto.

Sarà interessante capire anche chi si presenterà in rappresentanza dei vari gruppi.