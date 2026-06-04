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Calcio | 04 giugno 2026, 14:00

Calcio | Assegnato il marchio US Albenga, a spuntarla è l'imprenditore agricolo Francesco Calabrese per 183000 euro

Calcio | Assegnato il marchio US Albenga, a spuntarla è l'imprenditore agricolo Francesco Calabrese per 183000 euro

15:41

IL MARCHIO US ALBENGA E' DI FRANCO CALABRESE A 183.000 euro
 

15:40 

ormai è testa a testa tra Alberto Tomatis e Franco Calabrese
 

15:30 

offerte altissime in questa fase
 

15:29

Calabrese prova a forzare la mano con rilanci più pesanti
 

15:24

Si è alzata ulteriormente l'offerta, Tomatis e Calabrese colpo su colpo
 


15:14

è in corso anche un sottile gioco psicologico, tra la portata dei vari rilanci e l'utilizzo dei sessanta secondi utili
 

15:12

In questo momento sono Tomatis e Calabrese a rilanciare con maggior insistenza. Fermi Conoscenti e l'Albingaunia
   

15:08

Subito schermaglie tra i vari offerenti. Ribattono Calabrese, Conoscenti e Albingaunia. Ancora fermo Tomatis
 

15:03

L'asta prenderà ufficialmente il via alle 15:07
 

15:02

Sono gli ultimi istanti d'attesa, sono state illustrate le procedure per proporre  gli eventuali rilanci
 

15:00

I vari offerenti avranno 60 secondi per rilanciare
 

14:55

il curatore Marchese sta provvedendo a esaminare le varie offerte, affinchè tutto sia in regola
 

14:46 

Ricapitoliamo gli offerenti: l'Albingaunia, Alberto Tomatis, la cordata Conoscenti e l'imprenditore Francesco Calabrese
 

14:43

un piccolo intoppo tecnico, l'asta tarderà di qualche minuto
 

14:42 

Il curatore Alberto Marchese sta aprendo le buste con le varie offerte
 

14:40

Sta per iniziare l'asta, i quattro offerenti sono seduti al proprio posto.
 

Ore 14:30

PRESENTI QUATTRO OFFERTE, Alberto Tomatis, fratello di Andrea Tomatis, é gia all'interno. La novità é l'imprenditore ingauno Francesco Calabrese  
 

Ore 14:26

Presenti anche i rappresentanti della cordata Conoscenti, accompagnato da Brian Biave 
 

Ore 14:23

È arrivato l'avvocato Castiglia, in rappresentanza dell'Albingaunia
 

Ore 14:00 

E' tutto pronto al Tribunale di Savona.

Tra pochi minuti al piano terra si terrà infatti l'asta per l'assegnazione del marchio dell'US Albenga.

Il curatore fallimentare, Alberto Marchese, aprirà le buste con le offerte precisamente alle 14:30. Da lì partirà l'asta effettiva, con rilanci minimi di 100 euro.

Secondo le indiscrezioni dovrebbero essere tre le offerte sul piatto, salvo sorprese dell'ultimo minuto.

Sarà interessante capire anche chi si presenterà in rappresentanza dei vari gruppi.

Lorenzo Tortarolo

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