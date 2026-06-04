Calcio | US Albenga è il giorno della verità: alle 14:30 l'asta del marchio

Ancora poche ore e il marchio dell'US Albenga avrà un nuovo proprietario.

Dopo il fallimento della scorsa stagione, lo storico logo del club sarà riassegnato attraverso l'asta in programma alle 14:30 presso il Tribunale di Savona.

Il curatore fallimentare Alberto Marchese è pronto a dare il via alle operazioni e, secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, sarebbero tre le offerte presentate.

Come noto, il bando aveva fissato una base d'asta di 5.000 euro, con rilanci minimi di 100 euro per ciascuna offerta successiva.

L'avvocato Marchese aveva già curato la riassegnazione del marchio del Savona, un'asta che però si concluse senza particolari colpi di scena. In quell'occasione Simone Marinelli depoistà la propria offerta e, in assenza di rilanci da parte degli altri due gruppi presenti, si aggiudicò il marchio nel giro di pochi istanti.

Anche l'asta odierna non dovrebbe protrarsi a lungo, ma potrebbe rivelarsi decisamente più combattuta. Resta infatti da comprendere quale sarà il tetto di spesa che ciascun soggetto coinvolto sarà disposto a raggiungere. La passione per i colori e la storia di un club viene spesso considerata qualcosa che prescinde valore economico, ma sarà inevitabilmente il fattore finanziario a determinare l'esito della sfida che si consumerà questo pomeriggio.