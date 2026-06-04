Pallanuoto | La Rari Nantes Savona è in semifinale scudetto, vittoria anche a Quinto

Il Banco BPM Rari Nantes Savona stacca il pass per le semifinali playoff del campionato di Serie A1. Nella serata di ieri, alla piscina "Paganuzzi" di Genova, i biancorossi hanno superato con autorità l'Iren Genova Quinto in Gara 2 dei quarti di finale, imponendosi con il punteggio di 18-10 e chiudendo così la serie.

La formazione guidata da Alberto Angelini ha preso il controllo dell'incontro fin dalle prime battute, costruendo progressivamente un vantaggio che il Quinto non è mai riuscito a colmare. Già il primo parziale (5-1) aveva indirizzato la sfida sui binari favorevoli ai savonesi, capaci poi di amministrare e ampliare il margine fino al definitivo +8.

Tra i protagonisti della serata spiccano Gullotta e Leinweber, autori di quattro reti ciascuno, seguiti da Figlioli e Guidi con tre centri a testa. A completare il tabellino offensivo del Savona sono stati Occhione, a segno due volte, e Rocchi e Minuto con una rete ciascuno.

Archiviato il doppio confronto con il Quinto, il Banco BPM R.N. Savona attende ora di conoscere il proprio avversario in semifinale, che uscirà dalla sfida tra A.N. Brescia e De Akker Team. Gara 2 della serie è in programma questa sera alle 20:30. Il calendario delle semifinali prevede Gara 1 il 16 giugno, Gara 2 il 19 giugno ed eventuale Gara 3 il 22 giugno.



IREN GENOVA QUINTO – BANCO BPM R.N. SAVONA 10 – 18

Parziali (1 – 5) (5 – 6) (2 – 4) (2 – 3)

IREN GENOVA QUINTO : Nishimura, Gambacciani J. 2, Testa, Villa 1, Gambacciani N. 1, Gandolfo 4, Puccio, Nora, Figari, Massa, Aicardi 1, Pistaffa, Noli, Veklyuk, Miraldi 1.

Allenatore Luca Bittarello.





BANCO BPM R.N. SAVONA : Del Lungo, Rocchi 1, Damonte, Figlioli 3, Occhione 2, Rizzo, Gullotta 4, Bruni, Minuto 1, Guidi 3, Leienweber 4 (di cui 2 su rigore), Marini, Giotta Lucifero, Cora, Turazzini.

Allenatore Alberto Angelini.





Arbitri: Stefano Pinato di Genova e Fabio Brasiliano di Camogli

Delegato Fin : Walter Trovò di Genova.





Superiorità numeriche:

IREN GENOVA QUINTO: 7 / 15

BANCO BPM R.N. SAVONA: 5 / 13 + 2 rigori realizzati.

Spettatori : 150 circa.

Usciti per 3 falli : a 1'29" dalla fine del 3° tempo Guidi (Savona); a 1'12" dalla fine del 4° tempo Cora (Savona).

A inizio del 4° tempo il Savona ha sostituito in porta Del Lungo con Giotta Lucifero.