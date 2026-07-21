Calcio | ll 1° Trofeo Città di Ceriale Under 17 chiude l'estate dei tornei ponentini, Emanuele Scorsone: "Grazie a tutti"

Cala il sipario sulla prima edizione del Trofeo Città di Ceriale Under 17, manifestazione che nelle scorse settimane ha animato i campi cittadini con serate all'insegna dello sport, del divertimento e di una partecipazione che è andata ben oltre le aspettative degli organizzatori. Un torneo che ha coinvolto diverse categorie giovanili, regalando emozioni fino all'ultima serata.

Nella categoria 2010/2011 a salire sul gradino più alto del podio è stato il Real Colizzati, che ha preceduto in classifica il Festival / Rosso Pistacchio, medaglia d'argento. Al terzo posto si è piazzata l'AC Grei, mentre chiude la classifica il Real Ceriale, quarto.

Sul fronte dei premi individuali, il titolo di capocannoniere è andato a Pietro Colombi, mentre il riconoscimento di miglior giocatore del torneo è stato assegnato ad Axel Ginatta. Tra i pali, la palma di miglior portiere è spettata a Gabriele Petullo.

Anche nella categoria 2014/2015 il torneo ha regalato spettacolo, con la vittoria finale di Stay Chill. Al secondo posto si è classificato Caputo Hair, seguito sul podio da Inso Impianti, terzo. Chiude la graduatoria Seven Sins, quarto.

Per quanto riguarda i premi individuali della categoria (che ha visto protagoniste anche le leve 2015/2016), il titolo di capocannoniere è andato a Enea Bonforte, quello di miglior giocatore a Tommaso Insolito, mentre il premio di miglior portiere è stato conquistato da Carlo Odepemko.

Nell'ultima serata di torneo grande attesa per l'epilogo della categoria 2012/2013, chiusa con la vittoria di Pastificio Ligure. Al secondo posto Zena Team, mentre completa il podio Tiki Taka Boys, terzi classificati.

Tra i premi individuali, il capocannoniere della categoria è stato Simone Pastorelli, il titolo di miglior giocatore è andato a Federico Pulino, mentre tra i pali si è distinto Leonardo Perri, premiato come miglior portiere.

Chiude il quadro delle finali la categoria 2008/2009, con la vittoria de I Tori. Alle loro spalle si è piazzato Ecogrid, secondo classificato, mentre il terzo gradino del podio è andato a Erreemme Società Cooperativa.

Sul fronte dei premi individuali, il titolo di capocannoniere è stato conquistato da Lorenzo Bologna, quello di miglior giocatore da Gabriele Gaudino, mentre il premio di miglior portiere è andato a Pietro Beviacqua.



A tirare le somme delle splendide serate cerialesi è stato Emanuele Scorsone, tra gli organizzatori sia del Trofeo Città di Ceriale che del Trofeo Città di Albenga, che ha voluto condividere alcune riflessioni al termine di questa lunga estate di calcio:

"Si chiude un'altra splendida estate di calcio. Con la conclusione del Trofeo Città di Albenga, del Trofeo Città di Ceriale. Desidero dire un enorme GRAZIE a tutte le persone che hanno reso possibile questa stagione.

Un ringraziamento speciale alle società che ci hanno ospitato con disponibilità e professionalità: A.S.D. Pontelungo e A.S.D. Ceriale.

Grazie ai miei preziosi collaboratori, che con passione, sacrificio e dedizione sono sempre stati al mio fianco: Loris Giunta, Enzo Gaudino e Alessandro Giunta.

Un sincero grazie a tutti i nostri sponsor, che continuano a credere nei nostri progetti e ci permettono, anno dopo anno, di organizzare eventi sempre più belli.

E il grazie più grande va a tutte le squadre, ai giocatori, alle famiglie, agli amici e a tutti coloro che hanno partecipato e che, ogni estate, ci rinnovano la loro fiducia. È grazie a voi che questi tornei continuano a crescere e a regalare emozioni dentro e fuori dal campo.

Ci portiamo a casa tante sfide, sorrisi, amicizie e momenti che resteranno nel cuore. L'appuntamento è al prossimo anno, con ancora più entusiasmo, passione e voglia di vivere insieme lo sport.

Grazie di cuore a tutti."