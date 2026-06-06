Calcio | Juniores. La Sestese vince anche al ritorno, il Legino chiude una stagione memorabile a testa altissima

LEGINO - SESTESE 0-1 (Patrignani 28')

47' finisce qua

45' traversa di Fiorentino di testa, due di recupero

43' Esu per Alpicrovi nel Legino

42' ammonito Alpicrovi

40' ammonito Amici

38' Paina per Pescio

37' ritmi molto calati, si attende la fine

36' avanti con i cambi: Pecori per Napolitano

34' ammonito Ottavi

28' Gusciglio per Patrignani nela Sestese

27' Galotto al posto di Palomba

25' Ferro per Cesarano nei toscani. Poco prima raddoppio sfiorato con un cross pericoloso sventato da Rossi

23' Amici per Sadiku nel Legino

19' Biscardi per Verzicco, nel Legino esce Barbera e dentro Ottavi

14' Rossia con i piedi sul tentativo di Patrignani

12' Menchetti per Athuman. Palomba prova su punizione come all'andata ma palla fuori dal campo

11' palla tagliata di Campus, non ci arriva nessuno

6' prova Campus ma manca la potenza, blocca Fantini

16:59 ripartiti

SECONDO TEMPO

45' non c'è recupero, termina la prima frazione: toscani avanti. Squadra solida quella di Rossi, ma c'è da dire che il Legino non è riuscito a creare molto, l'occasione più nitida è stata quella di Pescio, diverse palle inattive non sfruttate e qualche pallone alto di troppo

44' un tiro deviato di Campus produce un corner, ma la traiettoria termina sul fondo

36' ora serve un'impresa al Legino, quattro reti da realizzare per pareggiare il totale

28' La sblocca la Sestese! Stacco vincente di Patrignani su un corner di Gaffarelli

24' alta la punizione di Patrignani

22' occasione per Pescio ribattuto, poco dopo Rossi stende Patrignani poco prima del'area: solo giallo

11' prova Patrignani, palla sull'esterno

5' ammonito anche Campus, subito cartellini per Manno, partenza sprint del Legino, d'altronde è necessaria

2' subito ammonito Chelli

16:00 partiti

PRIMO TEMPO

Formazioni

LEGINO: Rossi, Alpicrovi, Trisciani, Angeli Palomba, Sadiku, Campus, Olivero, Pescio, Gorrino, Barbera

A disposizione: Regazzoni, Paina, Amici, De Fazio, Galotto, Ottavi, Esu, Inturri

Allenatore: Penna

SESTESE: Fantini, Athuman, Chelli, Cesarano, Gaffarelli, Mercanacaj, Napolitano, Patrignani, Scarpelli, Fiorentino, Verzicco

A disposizione: Tabani, Biscardi, Bravi, Ferro, Gusciglio, Menchetti, Nesti, Papucci, Pecori

Allenatore: Rossi

Arbitro: Alessandro Manno di Torino

Assistenti: Marzio Giaveno di Pinerolo - Davide Palmulli di Torino

Quarto Uomo: Stefano Laugelli di Casale Monferrato