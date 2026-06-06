Calcio | Juniores. La Sestese vince anche al ritorno, il Legino chiude una stagione memorabile a testa altissima

LEGINO - SESTESE 0-1 (Patrignani 28')
47' finisce qua
45' traversa di Fiorentino di testa, due di recupero
43' Esu per Alpicrovi nel Legino
42' ammonito Alpicrovi
40' ammonito Amici
38' Paina per Pescio
37' ritmi molto calati, si attende la fine
36' avanti con i cambi: Pecori per Napolitano
34' ammonito Ottavi
28' Gusciglio per Patrignani nela Sestese
27' Galotto al posto di Palomba
25' Ferro per Cesarano nei toscani. Poco prima raddoppio sfiorato con un cross pericoloso sventato da Rossi
23' Amici per Sadiku nel Legino
19' Biscardi per Verzicco, nel Legino esce Barbera e dentro Ottavi
14' Rossia con i piedi sul tentativo di Patrignani
12' Menchetti per Athuman. Palomba prova su punizione come all'andata ma palla fuori dal campo
11' palla tagliata di Campus, non ci arriva nessuno
6' prova Campus ma manca la potenza, blocca Fantini
16:59 ripartiti
SECONDO TEMPO
45' non c'è recupero, termina la prima frazione: toscani avanti. Squadra solida quella di Rossi, ma c'è da dire che il Legino non è riuscito a creare molto, l'occasione più nitida è stata quella di Pescio, diverse palle inattive non sfruttate e qualche pallone alto di troppo
44' un tiro deviato di Campus produce un corner, ma la traiettoria termina sul fondo
36' ora serve un'impresa al Legino, quattro reti da realizzare per pareggiare il totale
28' La sblocca la Sestese! Stacco vincente di Patrignani su un corner di Gaffarelli
24' alta la punizione di Patrignani
22' occasione per Pescio ribattuto, poco dopo Rossi stende Patrignani poco prima del'area: solo giallo
11' prova Patrignani, palla sull'esterno
5' ammonito anche Campus, subito cartellini per Manno, partenza sprint del Legino, d'altronde è necessaria
2' subito ammonito Chelli
16:00 partiti
PRIMO TEMPO
Formazioni
LEGINO: Rossi, Alpicrovi, Trisciani, Angeli Palomba, Sadiku, Campus, Olivero, Pescio, Gorrino, Barbera
A disposizione: Regazzoni, Paina, Amici, De Fazio, Galotto, Ottavi, Esu, Inturri
Allenatore: Penna
SESTESE: Fantini, Athuman, Chelli, Cesarano, Gaffarelli, Mercanacaj, Napolitano, Patrignani, Scarpelli, Fiorentino, Verzicco
A disposizione: Tabani, Biscardi, Bravi, Ferro, Gusciglio, Menchetti, Nesti, Papucci, Pecori
Allenatore: Rossi
Arbitro: Alessandro Manno di Torino
Assistenti: Marzio Giaveno di Pinerolo - Davide Palmulli di Torino
Quarto Uomo: Stefano Laugelli di Casale Monferrato