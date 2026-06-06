Calcio | Juniores. Il Legino vuole un sabato super, serve l'impresa contro la Sestese per accedere alla finale

Il risultato maturato nella gara d’andata ha reso particolarmente complicata la strada del Legino verso la finale nazionale Juniores.

I verdeblù saranno infatti chiamati a battere la Sestese con almeno tre reti di scarto per riequilibrare il doppio confronto e conquistare l’accesso ai tempi supplementari.

Una missione difficile per i ragazzi di mister Penna, che però hanno già dimostrato in questa stagione di saper superare ostacoli apparentemente proibitivi. L’ultimo precedente interno ne è la prova: il netto 5-1 rifilato ai friulani del Sant’Andrea San Vito ha confermato il carattere e le qualità della formazione verdeblù.

Di fronte ci sarà però una Sestese di grande tradizione e spessore, contro la quale servirà una prestazione pressoché perfetta per continuare a coltivare il sogno della finale.

La sfida si disputerà allo stadio Picasso di Quiliano. Calcio d’inizio fissato per le 16:00, con la direzione di gara affidata a Manno della sezione di Torino.