Calcio | Vado. L'ultima gara vale lo scudetto nazionale, alle 16:00 la sfida alla corazzata Scafatese

A 104 anni dalla storica conquista della Coppa Italia, il Vado ha l’opportunità di aggiungere un nuovo titolo nazionale alla propria bacheca.

Alle 16:00 i rossoblù scenderanno in campo contro la Scafatese nella finalissima della Poule Scudetto, il torneo di fine stagione riservato alle vincitrici dei nove gironi di Serie D.

I gialloblu si presentano all’appuntamento forti di uno dei migliori percorsi degli ultimi anni nella categoria. Il team di mister Giovanni Ferraro ha infatti chiuso il campionato con numeri da record: 87 punti conquistati grazie a 27 vittorie, sei pareggi e una sola sconfitta. Un rendimento sostenuto anche dagli importanti investimenti garantiti dall’imprenditore agroalimentare Felice Romano, alla guida del gruppo conserviero "Regina di San Marzano", dal fatturato annuo fatturato vicino ai 400 milioni di euro. Numeri che testimoniano il valore dell’avversario, ma il Vado (in Abruzzo da giovedì) ha tutte le qualità necessarie per giocarsi le proprie carte sul terreno del Bonolis di Teramo.

Sul fronte formazione, Sesia dovrà rinunciare a Ciccone, ancora ai box, mentre Saltarelli sconterà un turno di squalifica. Torna invece a disposizione Alluci, con Alfiero e Gulinelli in recupero e pronti a dare il proprio contributo.

La sfida sarà trasmessa in diretta sui canali ufficiali della LND, sia attraverso il portale Vivo Azzurro sia su YouTube.