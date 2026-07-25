Calcio | Serie C, Gianluca Olivieri è il nuovo direttore sportivo del Carpi

Una nuova avventura in Emilia - Romagna per Gianluca Olivieri.

L'ex difensore savonese proseguirà il proprio percorso da dirigente con il Carpi, aprendo un nuovo capitolo della sua carriera dietro la scrivania.

Dopo aver mosso i primi passi nel ruolo al Vado, Olivieri era approdato al Ravenna nell'estate del 2024, contribuendo alla conquista della promozione in Serie C

Una categoria che continuerà a vivere da protagonista, da direttore sportivo, trasferendosi dalla città dei mosaici per indossare, questa volta, i colori del Carpi.

“Ringrazio il Presidente Lazzaretti - ha dichiarato Olivieri - per avermi scelto nell’entrare a far parte del progetto di una realtà storica come Carpi. Sono orgoglioso di entrare a far parte di questo progetto, voglio dare il massimo per contribuire al raggiungimento degli obiettivi del club, nel segno della continuità e della sostenibilità che caratterizzano il percorso biancorosso.”