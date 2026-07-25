Calciomercato | Pallare. Gomes de Pina ha scelto, il centravanti resta in biancazzurro

Il Pallare blinda uno dei suoi colpi più importanti dello scorso mercato invernale: Alberto Gomes De Pina, centravanti classe 1993, continuerà a vestire i colori biancoblu anche nella prossima stagione.

L'attaccante approdò al Ravera nel gennaio 2026, in'operazione che all'epoca aveva suscitato curiosità, considerando i trascorsi dell'attaccante con le maglie di Ligorna e Savona.

A convincere Gomes a proseguire l'avventura a Pallare non sono state solo le ambizioni sportive del club, che punta a confermarsi nelle zone alte della classifica, ma soprattutto il clima umano e familiare respirato nello spogliatoio nel corso della scorsa stagione. Un fattore che, come spesso accade nel calcio dilettantistico, si è rivelato decisivo nella scelta di continuità.