Calcio | Pontelungo: Ci sarà anche l'Under 21 granata nel prossimo campionato di Seconda Categoria

Il comunicato granata:

L'ASD Pontelungo 1949 continua a investire sul proprio futuro e annuncia la nascita della formazione Under 21, una nuova realtà pensata per offrire continuità ai ragazzi cresciuti nel Settore Giovanile granata e accompagnarli nel passaggio al calcio dei grandi.

La squadra parteciperà al prossimo campionato di Seconda Categoria e rappresenterà un tassello fondamentale all'interno del progetto tecnico della società.

«La nascita dell'Under 21 rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di crescita del Pontelungo», sottolinea il presidente Michele Neri. «Vogliamo dare ai nostri ragazzi la possibilità di continuare a indossare la maglia granata anche dopo il percorso nel Settore Giovanile, senza interrompere il loro cammino di crescita. Con questa nuova squadra completiamo un percorso tecnico che unisce Settore Giovanile, Juniores e Prima Squadra, creando una filiera interna capace di valorizzare il talento, costruire un forte senso di appartenenza e preparare i nostri giovani ad affrontare il calcio dei grandi.»

La guida tecnica della nuova Under 21 sarà affidata ad Antonello Pulerà, affiancato dal vice allenatore Saul Merlino. A supporto della squadra opereranno i dirigenti Andrea Ferraro e Mattia Di Giuseppe, che seguiranno il gruppo durante tutta la stagione sportiva.

La preparazione inizierà subito dopo Ferragosto, con l'obiettivo di costruire una squadra competitiva e preparare al meglio l'esordio nel campionato di Seconda Categoria, il cui avvio è previsto all'inizio del mese di ottobre.

Con la nascita dell'Under 21, l'ASD Pontelungo 1949 rafforza ulteriormente il proprio progetto sportivo, completando l'assetto tecnico della società e creando un percorso strutturato che accompagna i giovani calciatori dalla formazione di base fino alla Prima Squadra. Un investimento sul futuro che conferma la volontà del club di valorizzare il proprio vivaio e di costruire, stagione dopo stagione, una realtà sempre più solida e competitiva.

Per il Pontelungo non si tratta semplicemente della nascita di una nuova squadra, ma della realizzazione di un progetto che mette al centro la crescita dei propri giovani e il senso di appartenenza ai colori granata.





