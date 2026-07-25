Calciomercato | Vado. Nuovo arrivo a Sauze, arriva a titolo definitivo Diego Tampiero

Il comunicato:

Il Vado F.C. 1913 è lieto di annunciare l’arrivo a titolo definitivo dal Sassuolo di Diego Tampieri, esterno offensivo classe 2006.

Originario di Forlì, Diego compie tutta la trafila nel settore giovanile del Cesena, per poi passare al Sassuolo nella stagione 2025/26, dove disputa il campionato Primavera 1, collezionando 22 presenze complessive.

Diego è un calciatore polivalente, in grado di ricoprire più posizioni tra centrocampo e corsie esterne. L’arrivo al Vado rappresenta per lui l’inizio di un nuovo percorso e la possibilità di confrontarsi per la prima volta con il calcio dei grandi.

Benvenuto in rossoblù, Diego!