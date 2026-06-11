Calcio | Eccellenza. Lo scettro della valorizzazione giovani al Golfo Pro Recco, Millesimo primo tra le savonesi

Il Comitato Regionale Liguria ha pubblicato la graduatoria definitiva del progetto di valorizzazione dei giovani relativa al campionato di Eccellenza 2025/2026. L'iniziativa, disciplinata dal Comunicato Ufficiale n. 23 del 16 ottobre 2025, premia le società che hanno maggiormente investito nell'impiego dei giovani calciatori nel corso della stagione.

A conquistare il primo posto è il Golfoparadisoprorecco C.A., che chiude la classifica con 123 punti, frutto esclusivamente del punteggio maturato sul campo senza beneficiare di bonus aggiuntivi. Alle sue spalle si piazza il Molassana Boero A.S.D. con 98,40 punti complessivi, di cui 16,40 derivanti dai bonus previsti dal regolamento.

Completa il podio la Fezzanese con 80 punti, davanti al Millesimo Calcio, quarto con 48 punti. Seguono Athletic Club Albaro (43,20 punti), Football Genova Calcio (31,20), Campomorone Sant'Olcese (21,60) e Busalla Calcio (15,60).

Più staccato il Pietra Ligure, che totalizza 3 punti, mentre Arenzano, Rivasamba, e Voltrese Vultur chiudono la graduatoria senza punti.





Golfoparadisoprorecco C.A. – 123,00 punti Molassana Boero A.S.D. – 98,40 punti Fezzanese – 80,00 punti Millesimo Calcio – 48,00 punti Athletic Club Albaro – 43,20 punti Football Genova Calcio – 31,20 punti Campomorone Sant'Olcese – 21,60 punti Busalla Calcio – 15,60 punti Pietra Ligure 1956 – 3,00 punti Arenzano Football Club – 0,00 punti Rivasamba H.C.A. – 0,00 punti Voltrese Vultur SSDARL – 0,00 punti





Non figurano nella graduatoria finale Carcarese, Bogliasco, San Francesco Loano e Sporting Taggia Sanremo.

L'esclusione è stata applicata in base ai punti 4/a e 4/b del regolamento, che non consentono l'accesso al premio alle società che non hanno partecipato al Campionato Juniores Under 19 maschile 2025/2026 o che sono retrocesse direttamente al termine della stagione senza disputare i play out.