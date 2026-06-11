Calcio | Promozione. Il Legino chiude la propria storia vincendo il premio valorizzazione giovani

È il Legino a conquistare il primo posto nella graduatoria definitiva del progetto di valorizzazione dei giovani relativa al campionato di Promozione, Girone A, per la stagione sportiva 2025/2026. La classifica, pubblicata dal Comitato Regionale Liguria, premia le società che hanno maggiormente impiegato calciatori giovani nel corso della stagione, secondo i criteri stabiliti dal regolamento.

La società savonese ha chiuso nettamente al comando con 135,60 punti complessivi, frutto di 113 punti ottenuti sul campo e di un bonus pari a 22,60 punti. Un margine considerevole rispetto alla seconda classificata, la Superba Calcio 2017, che ha totalizzato 79,20 punti.

Sul gradino più basso del podio si è piazzata la Sampierdarenese con 43,20 punti, precedendo di poco il Ceriale Progetto Calcio, fermo a quota 42,00. Seguono Praese 1945 (24,00 punti), Little Club James (12,00), Pontelungo 1949 (7,20), Sestrese Bor. 1919 (4,80) e Albissole 1909 (3,60). Nessun punto invece per Baia Alassio Auxilium e Finale.





La classifica finale

Legino 1910 – 135,60 punti Superba Calcio 2017 – 79,20 punti Sampierdarenese – 43,20 punti Ceriale Progetto Calcio – 42,00 punti Praese 1945 – 24,00 punti Little Club James – 12,00 punti Pontelungo 1949 – 7,20 punti Sestrese Bor. 1919 – 4,80 punti Albissole 1909 – 3,60 punti Baia Alassio Auxilium – 0,00 punti Finale – 0,00 punti



Non sono state inserite in graduatoria le società Ca De Rissi SG, Masone, Savona F.B.C. 1907, Serra Riccò 1971 e New Bragno Calcio. L'esclusione è avvenuta in applicazione dei punti 4/a e 4/b del regolamento, che prevedono l'esclusione delle società che non hanno partecipato al Campionato Juniores Under 19 maschile 2025/2026 o che sono retrocesse direttamente al termine della stagione senza disputare i play out.