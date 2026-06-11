Le conferme del Quiliano & Vallegia proseguono a marce spedite.
L'ultimo annuncio arrivato dal Picasso riguarda Edoardo Donna.
Il centrocampista classe 2003, con due reti all'attivo nell'ultimo campionato, è pronto a disputare la sua seconda stagione in biancorossoviola, dopo le tante annate trascorse a difendere i colori del Legino.
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Calcio | 11 giugno 2026, 13:00
Calciomercato | Quiliano & Valleggia, anche Edoardo Donna resta al Picasso
Le conferme del Quiliano & Vallegia proseguono a marce spedite.
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