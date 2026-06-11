Imperia Calcio, parte la corsa per il rinnovo del campo dei Piani: il club di D’Onofrio chiede una nuova concessione

L'Imperia Calcio guarda al futuro del proprio vivaio e muove il primo passo per mantenere la disponibilità del campo "Salvo" dei Piani. La società presieduta da Giuseppe D’Onofrio, infatti, ha presentato alla Regione Liguria una richiesta per ottenere una nuova concessione dell'area demaniale che ospita il terreno di gioco e le strutture annesse utilizzate dal settore giovanile nerazzurro.

La domanda è stata protocollata il 25 maggio scorso e riguarda l'area situata in via Ballestra,, per una superficie complessiva di oltre 6mila metri quadrati, punto di riferimento per l'attività dei giovani calciatori imperiesi.

La precedente concessione è giunta a scadenza e, come previsto dalla normativa regionale, la richiesta avanzata dal club è stata pubblicata sull'albo online del Comune di Imperia e sul portale della Regione Liguria. Oltre alla prosecuzione dell'attività sportiva, il progetto presentato dall'Imperia prevede i necessari lavori di ripristino e riqualificazione del fondo di gioco e delle strutture presenti nell'area, con l'obiettivo di migliorare le condizioni dell'impianto a beneficio dei giovani atleti. La procedura avviata dalla Regione apre ora la possibilità di eventuali domande concorrenti: altri soggetti interessati potranno infatti presentare istanza entro il 28 giugno.

Per l'utilizzo dell'impianto è stato stimato un canone annuo di 8.915,50 euro, riferito all'anno 2026 e suscettibile di eventuali agevolazioni previste dalla normativa vigente.

L'obiettivo dell'Imperia Calcio resta quello di garantire continuità alle attività del proprio settore giovanile, che proprio al campo dei Piani trova uno dei principali centri operativi per allenamenti e crescita dei giovani talenti nerazzurri. La richiesta di una nuova concessione rappresenta quindi un passaggio fondamentale non solo per la prosecuzione dell'attività sportiva, ma anche per il recupero e la valorizzazione di una struttura considerata strategica per il calcio giovanile cittadino.