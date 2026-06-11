Tornei Estivi | Trofeo Città di Albenga, Just Protein va agli ottavi e inguaia Interno Uno, bene Fa Fumme / Tipografia Bacchetta e Sport Ancash

La fase a eliminazione diretta del Quinto Trofeo Città di Albenga si sta avvicinando sempre di più e i risultati delle partite di questa settimana saranno fondamentali per stabilire gli accoppiamenti. Un peso importante lo hanno avuto anche gli incontri di ieri sera.
Interno Uno - Just Protein: 3 – 4
Il match d'apertura è un'autentica montagna russa. Sblocca Youssufa per Just Protein, ma Castiglione risponde per i campioni in carica di 'Interno Uno con una sensazionale semirovesciata. A cavallo dei due tempi sale in cattedra Destito, che con una doppietta fulminea punisce le amnesie difensive avversarie portando i blu sull'1-3.Interno Uno non molla: Secco prima accorcia e poi, al 43', firma il 3-3 su rigore. Il finale è clamoroso: al 46' Gimenez trova il corridoio vincente per il definitivo 3-4 Just Protein vola agli ottavi; situazione complicata per i campioni in carica di Interno Uno, a rischio di un abbinamento complicato.
Fa Fumme/Tip. Bacchetta . European Decor Edil: 6 – 3
Partenza a razzo di Fa Fumme: in soli otto minuti Bonifazio ed Esposito firmano un devastante 3-0. European Decor Edil prova a scuotersi prima dell'intervallo con Kortoci, ma nella ripresa il copione non cambia. Bertozzi ed Esposito allungano ancora il parziale. Nonostante l'orgoglio di Dushi e Arapi nel finale per l'European, la macchina da gol del Fa Fumme chiude i giochi sul 6-3 grazie alla seconda rete personale di Bertozzi, agganciando gli ottavi di finale.
33 Giri/ADG Informatica vs Sport Ancash: 1 – 2
Pochi gol e match tiratissimo nell'ultima partita della serata. Al 46' gol di Macaluso con un contropiede fulmineo. Il match si infiamma: Il pareggio è di Loberto, ma dopo un minuto sugli sviluppi di una punizione, Osinaga svetta in area e regala la vittoria allo Sport Ancash proprio sul triplice fischio
|Squadra
|G
|V
|N
|P
|F
|S
|PT
|Just Protein
|3
|2
|1
|0
|7
|5
|7
|Caffe Noir
|3
|2
|0
|1
|8
|5
|6
|Interno Uno
|3
|1
|0
|2
|5
|7
|3
|I Tagliati
|3
|0
|1
|2
|3
|6
|1
|Squadra
|G
|V
|N
|P
|F
|S
|PT
|Ferrara Costruzioni
|2
|2
|0
|0
|6
|1
|6
|Sport Ancash
|3
|2
|0
|1
|8
|5
|6
|33 Giri/Adg Informatica
|3
|1
|0
|2
|7
|7
|3
|Erremme CDP Costruzioni
|2
|0
|0
|2
|3
|11
|0
|Squadra
|G
|V
|N
|P
|F
|S
|PT
|DRM/Hotel Moresco
|3
|2
|1
|0
|9
|4
|7
|Fa Fumme/Tip.Bacchetta
|3
|2
|0
|1
|13
|6
|6
|European Decor Edil
|3
|1
|1
|1
|10
|10
|4
|F.lli Ruka
|3
|0
|0
|3
|2
|14
|0