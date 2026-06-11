Tornei Estivi | Trofeo Città di Albenga, Just Protein va agli ottavi e inguaia Interno Uno, bene Fa Fumme / Tipografia Bacchetta e Sport Ancash

La fase a eliminazione diretta del Quinto Trofeo Città di Albenga si sta avvicinando sempre di più e i risultati delle partite di questa settimana saranno fondamentali per stabilire gli accoppiamenti. Un peso importante lo hanno avuto anche gli incontri di ieri sera.



Interno Uno - Just Protein: 3 – 4

Il match d'apertura è un'autentica montagna russa. Sblocca Youssufa per Just Protein, ma Castiglione risponde per i campioni in carica di 'Interno Uno con una sensazionale semirovesciata. A cavallo dei due tempi sale in cattedra Destito, che con una doppietta fulminea punisce le amnesie difensive avversarie portando i blu sull'1-3.Interno Uno non molla: Secco prima accorcia e poi, al 43', firma il 3-3 su rigore. Il finale è clamoroso: al 46' Gimenez trova il corridoio vincente per il definitivo 3-4 Just Protein vola agli ottavi; situazione complicata per i campioni in carica di Interno Uno, a rischio di un abbinamento complicato.



Fa Fumme/Tip. Bacchetta . European Decor Edil: 6 – 3

Partenza a razzo di Fa Fumme: in soli otto minuti Bonifazio ed Esposito firmano un devastante 3-0. European Decor Edil prova a scuotersi prima dell'intervallo con Kortoci, ma nella ripresa il copione non cambia. Bertozzi ed Esposito allungano ancora il parziale. Nonostante l'orgoglio di Dushi e Arapi nel finale per l'European, la macchina da gol del Fa Fumme chiude i giochi sul 6-3 grazie alla seconda rete personale di Bertozzi, agganciando gli ottavi di finale.



33 Giri/ADG Informatica vs Sport Ancash: 1 – 2

Pochi gol e match tiratissimo nell'ultima partita della serata. Al 46' gol di Macaluso con un contropiede fulmineo. Il match si infiamma: Il pareggio è di Loberto, ma dopo un minuto sugli sviluppi di una punizione, Osinaga svetta in area e regala la vittoria allo Sport Ancash proprio sul triplice fischio



Classifiche Gironi

Girone A Squadra G V N P F S PT Just Protein 3 2 1 0 7 5 7 Caffe Noir 3 2 0 1 8 5 6 Interno Uno 3 1 0 2 5 7 3 I Tagliati 3 0 1 2 3 6 1 Girone B Squadra G V N P F S PT Ferrara Costruzioni 2 2 0 0 6 1 6 Sport Ancash 3 2 0 1 8 5 6 33 Giri/Adg Informatica 3 1 0 2 7 7 3 Erremme CDP Costruzioni 2 0 0 2 3 11 0 Girone D Squadra G V N P F S PT DRM/Hotel Moresco 3 2 1 0 9 4 7 Fa Fumme/Tip.Bacchetta 3 2 0 1 13 6 6 European Decor Edil 3 1 1 1 10 10 4 F.lli Ruka 3 0 0 3 2 14 0





