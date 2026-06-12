Un singolo match alla Savona Cup ieri, ma che ha comunque regalato grande spettacolo:
21:15 LORD NELSON - VENTAS 11-1
Reti: Angeli, 3 Cancellara, Sicca, Di Donato, 3 Sciutto, 2 Pittalis.
Questa sera il torneo torna a ranghi compatti, queste tutte le sfide della giornata che chiudono di fatto la seconda settimana:
TRINCEE
20:30 SEVEN STREET - DN COSTRUZIONI
21:30 PRO SECCO - ASTON BIRRA
22:30 MEDIOLANUM TEAM SAVONA - INTERNATIONAL MIX
MARACANA'
20:15 BOUTIQUE DELLA PIZZA - KRAPFEN DI CESARE
22:15 LORD NELSON - DELSER
SCALETTI
20:00 L'ANCIUA MATTA & ULTIMA SPIAGGIA - VECCHIO STAMPO
21:00 PESCHERIA PESSANO / DARK - SOSA TEAM
22:00 GIGATECH IMPIANTI - NAOS
CLICCA QUI PER VEDERE IL PROGRAMMA COMPLETO DEL TORNEO
In Breve
venerdì 12 giugno
giovedì 11 giugno
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Calcio
Calcio | 12 giugno 2026, 13:20
Calcio, Tornei Estivi. Savona Cup verso la conclusione della prima settimana: le gare di oggi
Otto le sfide in programma quest'oggi
Un singolo match alla Savona Cup ieri, ma che ha comunque regalato grande spettacolo:
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GIUGNO?