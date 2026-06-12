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Calcio | 12 giugno 2026, 13:20

Calcio, Tornei Estivi. Savona Cup verso la conclusione della prima settimana: le gare di oggi

Otto le sfide in programma quest'oggi

Calcio, Tornei Estivi. Savona Cup verso la conclusione della prima settimana: le gare di oggi

Un singolo match alla Savona Cup ieri, ma che ha comunque regalato grande spettacolo:

21:15 LORD NELSON - VENTAS 11-1
Reti: Angeli, 3 Cancellara, Sicca, Di Donato, 3 Sciutto, 2 Pittalis.

Questa sera il torneo torna a ranghi compatti, queste tutte le sfide della giornata che chiudono di fatto la seconda settimana:

TRINCEE

20:30 SEVEN STREET - DN COSTRUZIONI
21:30 PRO SECCO - ASTON BIRRA
22:30 MEDIOLANUM TEAM SAVONA - INTERNATIONAL MIX

MARACANA'

20:15 BOUTIQUE DELLA PIZZA - KRAPFEN DI CESARE
22:15 LORD NELSON - DELSER

SCALETTI

20:00 L'ANCIUA MATTA & ULTIMA SPIAGGIA - VECCHIO STAMPO
21:00 PESCHERIA PESSANO / DARK - SOSA TEAM
22:00 GIGATECH IMPIANTI - NAOS


CLICCA QUI PER VEDERE IL PROGRAMMA COMPLETO DEL TORNEO

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