Calciomercato | Vado. L'ex Ligorna Lorenzo Costantino è ufficialmente rossoblu

La nota del club:

Il 𝑽𝒂𝒅𝒐 𝑭. 𝑪. 𝟏𝟗𝟏𝟑 è lieto di annunciare l’arrivo di 𝑳𝒐𝒓𝒆𝒏𝒛𝒐 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒂𝒏𝒕𝒊𝒏𝒐, difensore centrale classe 𝟐𝟎𝟎𝟔 reduce dall’esperienza con la maglia del 𝑳𝒊𝒈𝒐𝒓𝒏𝒂 nel girone A di Serie D.

Originario di Genova, Lorenzo compie tutta la trafila nel settore giovanile della 𝑺𝒂𝒎𝒑𝒅𝒐𝒓𝒊𝒂, arrivando a collezionare alcune convocazioni in prima squadra in 𝑺𝒆𝒓𝒊𝒆 𝑩 nella stagione 𝟐𝟎𝟐𝟑/𝟐𝟒 sotto la gestione Andrea Pirlo.

Successivamente veste la maglia della 𝑽𝒊𝒓𝒕𝒖𝒔 𝑭𝒓𝒂𝒏𝒄𝒂𝒗𝒊𝒍𝒍𝒂, nel girone H di Serie D, e del 𝑳𝒊𝒈𝒐𝒓𝒏𝒂. Nella passata stagione, proprio sotto la guida di 𝒎𝒊𝒔𝒕𝒆𝒓 𝑴𝒂𝒕𝒕𝒆𝒐 𝑷𝒂𝒔𝒕𝒐𝒓𝒊𝒏𝒐, colleziona ben 𝟑𝟑 presenze, impreziosite da un gol e un assist. Lorenzo è pronto adesso a vivere la sua prima avventura in Serie C.