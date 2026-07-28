Calcio | Savona. Oggi pomeriggio il primo allenamento al Santuario, tutti i convocati di mister Sarpero

Prende ufficialmente il via questo pomeriggio la nuova stagione del Savona FBC. Alle ore 18:00, sul terreno del Campo Briano – Santuario, la rosa biancoblù si ritroverà agli ordini di Mister Sarpero per il primo allenamento in vista dell'annata 2026/27.

Un appuntamento sentito, quello del raduno estivo, con un pizzico di pathos in più in attesa di capire, tra poche ore, in quale campionato militeranno più o meno gli Striscioni. Non sarà però soltanto la Prima Squadra a scendere in campo: il tecnico biancoblù ha infatti deciso di aggregare al gruppo diversi giovani provenienti dalla Juniores, un segnale di continuità con il settore giovanile e un'occasione di crescita importante per i ragazzi coinvolti.



I convocati della Prima Squadra

Portieri: Agostino, Carai

Difensori: Alpicrovi, Calcagno, Colombo, Lingua, Pili, Sadiku, Schirru

Centrocampisti: Burchi, Castiglione, Covelli, Croce, Galli, Gnecchi, Silvestri

Attaccanti: Campus, Fabbri, Rezi, Rignanese, Sassari, Sogno



Gli aggregati dalla Juniores

Portieri: Ciciliot, Cosimo, Superchi

Difensori: Zhao

Centrocampisti: Lavagna

Attaccanti: Barbera, Vozza