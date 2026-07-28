Calcio. Gabriel Graziani subito a segno con il Novara, sua la rete decisiva nella vittoria contro l'Inter Under 23

Non poteva esserci approccio migliore nel calcio professionistico per Gabriel Graziani.

Il centrocampista ingauno è stato infatti il protagonista dell’amichevole tra Novara e Inter Under 23, mettendo la firma sul gol decisivo che ha regalato il successo ai piemontesi.

Al Comunale di Borgomanero la formazione allenata da Birindelli ha ribaltato l’iniziale vantaggio nerazzurro, arrivato dopo appena un minuto di gioco con Amerighi. Nella ripresa il Novara ha trovato la reazione prima con Lorenzini e poi con Graziani, autore della rete del definitivo sorpasso con una conclusione dalla distanza.

Una curiosità ha accompagnato la gara: in campo si è consumato un ideale passaggio di testimone tutto savonese. Il centrocampista cresciuto nel settore giovanile dell’Albenga è infatti subentrato all'Andorese Gianmarco Basso.



Reti: 1' Amerighi (I), 70' Lorenzini (N), 82' Graziani (N)

NOVARA: 1 Boseggia, 2 Moretti, 3 Lorenzini, 4 Collodel, 5 Miceli, 6 Basso, 7 Valdesi, 8 Dell’Erba, 9 Da Graca, 10 Lanini, 11 Lartey. A disposizione: 12 Anfossi, 13 De Nicoló, 14 Cannavaro, 15 Citi, 16 Ranieri, 17 Di Cosmo, 18 Alberti, 19 Arboscello, 20 Ledonne, 21 Cortese, 23 Canneti, 24 Graziani. Allenatore: Alessandro Birindelli



INTER U23 (3-5-2): 1 Melgrati (12 Raimondi 46'); 15 Stante (26 Re Cecconi 62'), 19 Prestia (4 Breda 62'), 3 Jakirovic (17 Donato 46' (25 Peletti 86')); 2 Aidoo (13 Rocca 46'), 8 Fiordilino (6 Cerpelletti 46'), 7 Kaczmarski (27 Bovo 62'), 5 Amerighi (16 Venturini 62'); 11 Franchi (23 El Mahboubi 46'), 9 Agbonifo (20 Mancuso 62'); 24 Matarrese (22 Zuberek 62'). A disposizione: 21 Taho, 18 Motta, 14 Carrara. Allenatore: Stefano Vecchi



Arbitro: Pietro Miletto

Assistenti: Manfredini - Palmulli