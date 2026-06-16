Calcio | Vado. Il club conferma: "Procedura per l'iscrizione in Serie C completata"

È stato un lavoro tutt’altro che semplice quello che il Vado ha dovuto affrontare nelle ultime settimane per perfezionare la propria iscrizione al campionato di Serie C.
Nel pomeriggio di oggi, però, la società rossoblù ha ufficialmente comunicato di aver completato l’intero iter burocratico necessario per prendere parte al prossimo torneo di terza serie.
Le gare casalinghe verranno disputate al Sivori di Sestri Levante, in attesa dell’avvio dei lavori allo stadio Chittolina. Per l’ufficialità di mister Pastorino sarà invece necessario attendere ancora qualche giorno, anche se il tecnico può già essere considerato, di fatto, un nuovo tesserato rossoblù.
Ora non resta che attendere il via libera della Lega Pro, poi per il Vado potrà finalmente iniziare l'avventura nel mondo del calcio professionistico.
La nota della società del presidente Tarabotto:
"Il Vado FC 1913 comunica di aver completato le procedure necessarie per l’iscrizione al prossimo campionato di 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞 𝐂 𝟐𝟎𝟐𝟔/𝟐𝟎𝟐𝟕.
In data odierna è stata presentata agli organi competenti la pratica per il rilascio della Licenza Nazionale comprensiva degli adempimenti economici, finanziari, legali, sportivo-organizzativi e infrastrutturali richiesti dalla normativa federale".