Calciomercato | La porta della Carcarese a Elia Cirillo: "Squadra competitiva, possiamo fare bene"

L’ASD Carcarese annuncia la prima new entry per la prossima stagione, si tratta del portiere Elia Cirillo (2003).

La prima esperienza in prima squadra al Varazze in Eccellenza, poi Cirillo sale in Serie D: due anni a Vado, uno a Grosseto e uno alla Gelbison, prima di tornare in Eccellenza e vincere il campionato con il Fossano dove rimane anche la stagione successiva. L’anno scorso ha difeso i pali della Voltrese in Eccellenza.

“Alla Carcarese ho già molte conoscenze e so che troverò tutte persone per bene – racconta Cirillo – sono convinto che il livello della squadra sia alto, è un gruppo competitivo che può far bene. Quando ho ricevuto la chiamata della società, ho trovato gli stimoli giusti, cercheremo di fare il miglior campionato possibile”.

“Dopo sei stagioni nelle quali la nostra porta è stata difesa da un grandissimo portiere come Luca Giribaldi, che ringraziamo per quanto ha dato alla Carcarese, si apre un nuovo capitolo – dichiara il vicepresidente e diesse Edoardo Gandolfo – Siamo convinti che Elia Cirillo rappresenti la migliore soluzione possibile per raccoglierne l’eredità. Parliamo di un portiere che, nonostante abbia soltanto 23 anni, ha già maturato esperienze importanti ad altissimo livello, dimostrando personalità, qualità tecniche e grande affidabilità. Riteniamo che sia un valore assoluto per il campionato di Eccellenza e siamo davvero orgogliosi di essere riusciti a portarlo alla Carcarese. Siamo certi che potrà dare un contributo fondamentale alla crescita della squadra e ai nostri obiettivi futuri. A nome della società, gli do il più caloroso benvenuto in biancorosso”.