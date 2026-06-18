Calciomercato | Prima mossa del Giusvalla, arriva Augusto Ranne

Il calciomercato estivo è appena iniziato, ma in casa Giusvalla le idee sono già chiarissime e i motori viaggiano a pieno regime. L'obiettivo per la prossima stagione è tracciato: alzare l'asticella e costruire una realtà solida, futuribile e ambiziosa.

I primi tasselli sono già stati posizionati con cura, a partire dalle fondamentali riconferme della spina dorsale dello spogliatoio biancoblu. Blindare i punti di riferimento della scorsa stagione era la priorità assoluta per dare continuità tecnica e identità al gruppo, e la fumata bianca per i rinnovi chiave certifica la totale sintonia tra la squadra e la dirigenza.



Sinergie e territorio: la visione del Presidente Biato

Il lavoro più importante, tuttavia, si sta consumando dietro le quinte. Il Presidente Dario Biato è convinto che per fare il salto di qualità non basti semplicemente guardare al rettangolo verde, ma serva una struttura societaria moderna e radicata.

Proprio per questo, il numero uno del club sta lavorando alacremente per stringere sinergie strategiche con altre società, sia del territorio che di categorie superiori.

L'obiettivo è creare una rete di collaborazione che possa favorire la crescita dei giovani, la condivisione di risorse e lo sviluppo di progetti formativi, gettando le basi per fare del Giusvalla un vero e proprio club-modello.



Il DS Graziano scalda i motori: in arrivo colpi d'esperienza

A fare il punto della situazione e a spiegare le linee guida di questo progetto è direttamente il Direttore Sportivo Giuseppe Graziano, che commenta così le grandi manovre in corso:

«Siamo partiti con le idee chiare. A tempo stesso, stiamo assecondando la visione del Presidente Biato, lavorando duramente per creare sinergie importanti con altre realtà calcistiche. Questo ci permetterà di crescere sia come struttura che come prospettive.»

Il DS Graziano è già operativo sul campo per tradurre queste ambizioni in realtà, e le prime riconferme sono solo l'antipasto di una campagna acquisti che si preannuncia scoppiettante. Il Direttore ha infatti già in canna i primi nuovi arrivi di spessore, profili di assoluta esperienza e carisma, elementi navigati capaci di portare nello spogliatoio quella mentalità vincente e quella personalità necessarie per gestire i momenti cruciali del campionato.

Il primo botto è servito: Augusto Ranne, ragazzo caratterizzato da un buon passato calcistico e pronto a mettere le sue qualità a disposizione della causa.

I contatti con gli altri giocatori sono avviati e alcuni accordi di mercato sarebbero ormai ai dettagli formali. La sensazione è che l'ambiente del Giusvalla dovrà pazientare ancora pochissimo prima di vedere i primi volti nuovi.

Una cosa è certa: la società del Presidente Biato fa sul serio, e la nuova stagione è già cominciata a colpi di programmazione e grandi ambizioni.