Pallanuoto | Serie A1, Brescia si impone anche alla "Zanelli": sfuma il sogno finale per la Rari Nantes Savona, ko 14-10

RARI NANTES SAVONA - AN BRESCIA 10-14
FINISCE QUI! ALLA "ZANELLI" VINCE ANCORA AN BRESCIA, CHE CHIUDE LA SERIE DI SEMIFINALE SCUDETTO SUL 2-0. La Rari ci prova ma non basta, la squadra di Angelini chiude la stagione al terzo posto qualificandosi alla prossima Len Cup
1'24'' fallo grave di Rocchi su Ferrero, quarto rigore (a zero) della serata per il Brescia. Trasforma Popadic, 14-10 per la squadra di Bovo, che vola in finale scudetto
1'42'' Figlioli di pura potenza dalla lunga distanza, sfera oltre la linea di fondo
2'34'' BRUNI PORTA LA RARI IN DOPPIA CIFRA, 10-13 a due minuti e mezzo dalla fine
3'01'' BRESCIA TORNA A +4, si sblocca anche Viskovic che firma lo strappo probabilmente decisivo del match
3'38'' altra partita di spessore di Baggi Necchi, grande lettura sul passaggio di Figlioli a cercare Gullotta
4'31'' DEL BASSO SEGNA IL 12-9, il pubblico della Zanelli è inferocito per l'ennesimo arbitraggio discutibile della stagione
4'48'' Brescia spreca la superiorità, la Rari torna in attacco, ma gli arbitri ravvisano fallo in attacco
5'18'' TRIPLETTA DI GULLOTTA, SAVONA DI NUOVO A -2, serve un miracolo per riacciuffare Brescia, ma è giusto provarci sperando in un calo fisico della squadra di Bovo
5'58'' A. CONDEMI PER L'8-11 DELLA RARI! Prova a crederci fino alla fine la squadra savonese
6'31'' fallo grave di Occhione, rigore per il Brescia trasformato da Popadic, 11-7 per i lombardi, ormai a un passo dalla finale scudetto
7'02'' Baggi Necchi respinge il destro di Figlioli, la Rari resta in avanti trovando il palo con Damonte
ULTIMO QUARTO
0'00'' CARTELLINO ROSSO PER LEINWEBER, la Zanelli si incendia contro l'arbitro Schiavo
0'08'' BALZARINI SEGNA IL 10-7 IN SUPERIORITA', il tabellino delle espulsioni contro Savona è tutto un programma
0'33'' LA DOPPIETTA DI GUIDI! Finta di tiro e conclusione a seguire che si spegne all'angolino, 7-9
0'58'' DOLCE ALLUNGA DI NUOVO LE DISTANZE, Brescia torna avanti di tre reti a meno di un minuto dall'ultimo intervallo
1'25'' GUIDI!! LA RARI TORNA A -2! Gran lancio del portiere biancorosso a liberare il compagno davanti a Baggi Necchi, prova a tornare in scia la formazione di Angelini, seduto in panchina da inizio terzo quarto
1'41'' Del Lungo ancora sugli scudi, doppia parata decisiva a negare la nona rete a Brescia
2'30'' Figlioli invoca il penalty sul contatto con un avversario, ovviamente è tutto regolare per la coppia arbitrale...
4'26'' Del Lungo allunga il braccio destro neutralizzando la conclusione di Popadic, sul ribaltamento di fronte gli arbitri fischiano un altro fallo in attacco ai savonesi, il pubblico si spazientisce
4'58'' MARINI! Muove palla velocemente la Rari in ripartenza, Gullotta pesca il compagno in calottina bianca che in diagonale trova l'angolo più lontano
5'37'' Rocchi non trova la via del gol sul suggerimento di Figlioli, conclusione troppo centrale che sbatte sul petto del portiere bresciano
6'05'' FERRERO ANCORA A SEGNO, nuovo +4 Brescia
6'37'' SI SBLOCCA LEINWEBER! Diagonale a fil di palo che fulmina Baggi Necchi, quarto gol della Rari
7'25'' ovviamente subito uomo in più per Brescia e gol di Ferrero che porta i lombardi sul 7-3
8'00'' Leinweber perde per un soffio lo sprint, Brescia inizia in attacco anche il terzo quarto
Incredulo il pubblico della Zanelli durante l'intervallo lungo, gli arbitri hanno più volte risistemato i birilli che delimitano la linea del penalty...
TERZO QUARTO
Parata di Del Lungo sul penalty di Dolce, si chiude qui la prima metà di gara con Brescia avanti 6-3 sulla Rari
0'08'' altro rigore per il Brescia, punito un fallo grave di Rizzo
0'40'' altra grande parata di Del Lungo su Gianazza, il portiere ex Pro Recco sta tenendo a galla Savona
1'04'' ci prova Rizzo dalla distanza, troppo poco per far male a Baggi Necchi
1'32'' sbaglia il penalty Del Basso, doppio palo per il numero due in calottina blu
1'33'' ennesimo fallo in attacco fischiato alla squadra di Angelini, ennesimo possesso per Brescia, che conquista rigore per fallo di Figlioli su Giri
2'57'' Figlioli sbaglia dal centro con l'uomo in più, percentuali in attacco troppo basse per la Rari
3'47'' non è da meno Del Lungo sulla sassata di Ferrero, poi ci pensa Giri a trovare la rete del 6-3 sull'ottimo suggerimento di Popadic
4'24'' Baggi Necchi ancora decisivo, questa volta su A. Condemi, massimo sforzo offensivo del Savona in questa fase
5'02'' GULLOTTA NON SBAGLIA, la Rari sfrutta finalmente l'uomo in più tornando a -2, prova ad accendersi il pubblico della Zanelli
5'30'' prima la traversa di Gullotta, poi la mano di Baggi Necchi sul tiro di Figlioli, la Rari resta in attacco
6'11'' POPADIC RIPORTA BRESCIA A +3, si arrabbia Del Lungo con i suoi, difesa biancorossa troppo leggera in questa situazione
6'45'' l'arbitraggio inizia ad irritare pubblico e giocatori savonesi, Del Lungo ci mette una pezza su Dolce
7'35' OCCHIONE PER LA RARI! TORNA A MUOVERE IL PUNTEGGIO LA SQUADRA DI ANGELINI! 2-4
8'00'' sempre Brescia più rapida allo sprint
SECONDO QUARTO
La prima frazione si chiude con il palo di Popadic, Brescia avanti 4-1 sulla Rari, stesso parziale di gara 1
0'33'' altro errore in fase di possesso da parte dei biancorossi, questa volta è Gullotta che perde la sfera regalando la ripartenza ai lombardi
1'36'' 4-1 BRESCIA, Casanova in diagonale sfrutta un'altra situazione di superiorità numerica: quello che non doveva accadere si sta puntualmente verificando, con la Rari sotto già di tre reti e troppo fallosa
2'33'' Rari ancora imprecisa in attacco, Figlioli non controlla il pallone concedendo nuovo possesso agli avversari
2'59'' TERZO GOL PER IL BRESCIA! Destro vincente di Ferrero, +2 per la formazione di Bovo
4'27'' tiene la difesa biancorossa sul possesso prolungato dei bresciani, ripartenza che manda alla conclusione Occhione, fermato dalla traversa
5'13'' miracolo di Del Lungo sul destro a botta sicura di Balzarini, la Rari si salva con l'uomo in meno. La squadra di Angelini non deve perdere contatto in avvio come accaduto tre giorni fa in Gara 1 a Mompiano
5'42'' forza la conclusione Guidi a fil di sirena, Baggi Necchi è attento e respinge a mani unite
6'12'' SECONDO GOL DEI LOMBARDI, Del Basso dal centro non perdona superando Del Lungo sul primo palo
7'18'' PAREGGIA I CONTI LA RARI! Altra situazione di superiorità, Gullotta con il mancino spedisce sotto l'incrocio!
7'36'' BRESCIA SUBITO A SEGNO, sfrutta immediatamente l'uomo in più la squadra di Bovo, gol di Gianazza
8'00 primo possesso Brescia, sprint vincente per Alesiani
PRIMO QUARTO
Formazioni:
RARI NANTES SAVONA: Del Lungo, Rocchi, Damonte, Figlioli, Occhione, Rizzo, Gullotta, Bruni, A. Condemi, Guidi, Leinweber, Marini, Giotta Lucifero, Cora, Mordeglia. Allenatore: Angelini
AN BRESCIA: Baggi Necchi, Del Basso, Guerrato, Lodi, Ferrero, Popadic, Dolce, Gianazza, Alesiani, Viskovic, Giri, Massenza, Balzarini