Calciomercato | Savona, salgono le quotazioni di Castiglione

Mentre il tema della fusione con il Legino continua a catalizzare l'attenzione dell'ambiente biancoblù in questo inizio d'estate, il mercato del Savona non si ferma.

In attesa delle ufficialità per gli arrivi di Pili, Sogno e Galli, l'ultima novità riguarda il centrocampo degli Striscioni.

Secondo radiomercato, sarebbe infatti in fase molto avanzata la trattativa per l'ingaggio di Tommaso Castiglione. Il centrocampista sembrava destinato alla Carcarese, ma nelle ultime ore il Savona avrebbe sorpassato la concorrenza, portandosi in pole position per assicurarsi l'ex giocatore di Vado, Albenga e Arenzano.