Calciomercato | Colpo di qualità per il Celle Varazze, ha firmato il brasiliano Mateus Lustosa

Il Celle Varazze F.B.C. ha messo a segno un colpo di mercato dal sapore internazionale: arriva in biancoblu Mateus Lustosa, centrocampista offensivo classe 2004, nato a Rio de Janeiro, ma dal doppio passaporto brasiliano e portoghese.

Cresciuto nel settore giovanile del Boavista, Lustosa è passato per l'Almeria in Spagna prima di giocare in prestito all'Estoril, in Portogallo. Mancino naturale, si distingue per visione di gioco e qualità tecnica.

Il suo nome era già circolato in Italia negli scorsi anni: era stato monitorato da Sampdoria, Inter e Monza, segno delle qualità che ora il Celle Varazze vuole portare in Serie D per rinforzare la rosa di mister Amirante.