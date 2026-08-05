 / Calcio

Calcio | 05 agosto 2026, 20:53

Calciomercato | Colpo di qualità per il Celle Varazze, ha firmato il brasiliano Mateus Lustosa

Calciomercato | Colpo di qualità per il Celle Varazze, ha firmato il brasiliano Mateus Lustosa

Il Celle Varazze F.B.C. ha messo a segno un colpo di mercato dal sapore internazionale: arriva in biancoblu Mateus Lustosa, centrocampista offensivo classe 2004, nato a Rio de Janeiro, ma dal doppio passaporto brasiliano e portoghese.

Cresciuto nel settore giovanile del Boavista, Lustosa è passato per l'Almeria in Spagna prima di giocare in prestito all'Estoril, in Portogallo. Mancino naturale, si distingue per visione di gioco e qualità tecnica. 

Il suo nome era già circolato in Italia negli scorsi anni: era stato monitorato da Sampdoria, Inter e Monza, segno delle qualità che ora il Celle Varazze vuole portare in Serie D per rinforzare la rosa di mister Amirante.

Lorenzo Tortarolo

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium