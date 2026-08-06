Calcio | Serie D. Sarà un girone A tutto ligure-piemontese? I nove raggruppamenti nazionali saranno svelati alle 13:00

La composizione dei gironi di Serie D rappresenta ogni estate uno dei momenti più attesi da società, tifosi e addetti ai lavori del calcio dilettantistico. L'attesa è ormai agli sgoccioli: tra poche ore la Lega Nazionale Dilettanti ufficializzerà i nove raggruppamenti della stagione 2026/2027, svelando il percorso che attende tutte le protagoniste del campionato.

L'attenzione, naturalmente, è rivolta anche al girone A, dove potrebbero esserci alcune novità rispetto agli ultimi anni. L'ipotesi più accreditata è quella dell'uscita delle formazioni lombarde, ovvero Club Milano e Varese, favorita dal ripescaggio di Lascaris e Derthona e dal ritorno in Serie D della Fezzanese, promossa attraverso i playoff nazionali. Da capire soltanto in quale raggruppamento verrà inserita la formazione spezzina, che nella sua più recente esperienza in categoria aveva preso parte al girone E.

Se le indiscrezioni dovessero trovare conferma, il girone A assumerebbe una fisionomia interamente ligure-piemontese, proponendo una stagione ricca di derby e sfide di grande interesse.

Per conoscere la composizione definitiva bisognerà attendere ancora poco: alle 13 la Lega Nazionale Dilettanti renderà ufficiali tutti i nove gironi del campionato di Serie D.