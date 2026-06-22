Calciomercato | Halaj ha scelto il Ceriale, ufficiale il passaggio in biancoblu

E' arrivata stamattina l'ufficialità del passaggio di Sergio Halaj al Ceriale.

L'ex punta di Finale e San Francesco Loano era stata avvicinata a più di una squadra, ma alla fine sono stati i biancoblu di Mambrin ad assicurarsi le prestazioni del centravanti.

Il comunicato:

Il Ceriale Progetto Calcio annuncia l'arrivo in biancoblù di Sergio Halaj, colpo di mercato messo a segno dalla nostra Area Mercato guidata da Enzo Gaudino.

Attaccante classe 2002 dal fisico imponente, Halaj ha vestito le casacche di Pietra Ligure, Borgio Verezzi, Finale e San Francesco Loano, con la quale ha messo a segno tante presenze nel campionato di Eccellenza. È stato tra i protagonisti della cavalcata dei loanesi verso la conquista del massimo campionato regionale e della salvezza del Finale in Promozione con 7 gol in 10 partite.

Un innesto che aggiunge ulteriori caratteristiche al nostro reparto offensivo.

Ringraziamo la Società ASD San Francesco Loano per averci dato la possibilità di procedere con l'annuncio.

Benvenuto, Sergio!