Calciomercato. E' corsa a tre per Mattia Grandoni

Non dovrebbe mancare ancora molto per conoscere la prossima destinazione di Mattia Grandoni.
Il centrocampista, reduce dalla vittoria del campionato di Eccellenza con l'Alessandria, sembra infatti sempre più vicino al ritorno in Liguria.
Al momento sono tre le piste più concrete. Fuori dai confini provinciali resta vivo l'interesse della Genova Calcio, mentre nel comprensorio savonese Carcarese e Cairese appaiono le società maggiormente accreditate ad assicurarsi le prestazioni del classe 1999.
Negli ultimi giorni erano circolate anche voci su un possibile approdo al Savona, ma le possibilità che l'operazione si concretizzi si sono progressivamente ridotte, fino a diventare ormai piuttosto remote.