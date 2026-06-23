Calciomercato | FInale: rinnovi in attacco con Vittori e Vuillermoz

Il comunicato giallorossoblu:

L’F.B.C. Finale è felice di poter annunciare le riconferme di Youri Vittori e Filippo Vuillermoz.

Youri, tornato lo scorso inverno a vestire la casacca giallorossoblu, è stato determinante nel reparto offensivo. Nelle ultime gare, seppur in condizione fisica non ideale, non ha lesinato impegno mettendosi al servizio della squadra. Sono invece nove le reti realizzate in dodici presenze dal suo ritorno.

Sarà ancora con noi anche “Willy”, l’esterno classe 2007, frenato nel corso della stagione da un infortunio e da un viaggio all’estero, si è ritagliato comunque spazio ed ha dimostrato sul campo qualità non indifferenti, realizzando anche due gol.

A loro due auguriamo una buona stagione!