Francia e Spagna le favorite, Norvegia nella top 10: ecco le statistiche aggiornate

L’asse Francese ha guadagnato i favori delle statistiche disputando ad altissimo livello i gironi e chiudendo a bottino pieno, con la quota Antepost che è crollata da 6 a 4.5 e ha proiettato la Francia come favorita assoluta alla vittoria della Coppa del Mondo.

A farne le spese è stata la Spagna, che da prima diventa terza favorita, con l’Argentina che si insinua al secondo posto a quota 6. La Norvegia ha fatto il percorso inverso, con la quota Antepost che da 41 è scesa a 34, a pari merito con gli USA. Sopra, ci sono Olanda, Brasile, Germania, Portogallo e Inghilterra. Questione di statistiche, ma soprattutto questione di singoli match: ecco nei particolari i sedicesimi dei Bleus e dei Vichinghi.

Francia - Svezia si gioca il 30 giugno alle ore 23

Con 10 gol segnati e solo 2 reti subite, la statistica delle scommesse Francia - Svezia non poteva che favorire la prima candidata alla vittoria del torneo, con Mbappe che punta a diventare non solo il miglior marcatore del torneo, ma anche il miglior bomber all time dei Mondiali.

Nella sfida con Messi la tensione agonistica sale, ma quest’anno ci potrebbe essere il replay della finale Mondiale 2022, con una rivincita che sarebbe strepitosa.

Torniamo ai sedicesimi, con Les Bleus favoriti per la vittoria nei 90 minuti regolamentari, quotata a 1.33, ma la Svezia è un osso duro e l’over 2.5 favorito a 1.6, ci indica che Le Tre Corone potrebbero anche andare in gol e mettere in difficoltà la Nazionale allenata da Deschamps, che punta alla sua terza finale consecutiva per entrare nella storia.

Già, perché nel caso in cui la Francia riuscisse a proseguire il suo cammino fino alla finale dei Mondiali anche quest’anno, entrerebbe nella storia come solo Germania e Brasile hanno saputo fare: con tre finali consecutive per entrambe le squadre.

Costa d’Avorio - Norvegia si gioca il 30 giugno alle 19

Anche questo sedicesimo si presenta come pirotecnico dal punto di vista dei gol, con le statistiche che danno i Vichinghi come favoriti a 1,95, mentre il pareggio resta bloccato a 3.5. Per quanto riguarda il numero di gol totali, dipende se la gara terminerà nei 90 minuti regolamentari o arriverà fino ai supplementari, infatti, i bookmaker quotano pari a 1.85 sia l’over 2.5 che l’under 2.5, segno di un grandissimo equilibrio nella gara, che potrebbe oscillare dallo 0 - 0 al 2 - 2 in pochi minuti in ogni caso.

I Vichinghi restano leggermente favoriti e dovranno fare attenzione alla Costa d’Avorio, che ha sfiorato anche la vittoria e il pareggio contro la Germania, rischiando di togliere il primo posto del Gruppo E ai Tedeschi. Intanto, Haaland mantiene la sua media gol stratosferica al Mondiale, con 4 reti nei primi due match giocati.

Iberici favoriti per il passaggio agli ottavi

Nelle statistiche aggiornate di Spagna - Austria il Campioni d'Europa 2024 sono i favoriti assoluti, con il simbolo 1 nei 90 minuti di gioco regolamentari, quotato a 1.23. L'Austria si è dimostrata una Nazionale solida e potrebbe mettere in difficoltà le Furie Rosse, infatti, l'over 2.5 e l'under 2.5 restano in equilibrio con pochissima differenza.

In generale, anche se la Spagna oggi è la seconda favorita per la vittoria della Coppa del Mondo, la sua qualificazione agli ottavi è quasi certa: salvo sorprese impossibili.











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