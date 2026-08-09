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Calcio | 09 agosto 2026, 17:38

Calcio | Mattia Duberti si tiene stretto il Pietra Ligure: "Ho ancora tanta ambizione con questi colori. Saremo ancora più affamati" (VIDEO)

Il portiere si è ben disimpegnato contro l'Astrea, regalando anche qualche chicca di mercato

Calcio | Mattia Duberti si tiene stretto il Pietra Ligure: &quot;Ho ancora tanta ambizione con questi colori. Saremo ancora più affamati&quot; (VIDEO)

Novanta minuti in campo per Mattia Duberti nell’amichevole tra il Pietra Ligure e l'Astrea (2-1), con il portiere biancoceleste subito protagonista di un paio di interventi risolutivi.

Un primo assaggio della prossima stagione per l’estremo difensore, che ha già iniziato a scaldare i guantoni in vista dei prossimi impegni.

Del resto, durante questa sessione estiva di mercato non sono mancati gli interessamenti nei suoi confronti, con più di un club che ha sondato la disponibilità al trasferrmetno. Duberti, però, ha scelto di proseguire la propria avventura al Devincenzi, ribadendo di avere ancora molto da dare alla causa pietrese.

Lorenzo Tortarolo

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