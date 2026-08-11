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Calcio | 11 agosto 2026, 12:26

Calcio | Il Pietra Ligure batte 2-1 l'Astrea, gli scatti dal Devincenzi (FOTOGALLERY)

A segno per i biancocelesti Gianmarco Insolito e Castrofilippo

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Lorenzo Tortarolo

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